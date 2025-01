Los mejores momentos de Juan y Medio en 'Lo de Évole': de la inocentada de Juan Carlos I a la "frases para hacer camisetas"

La sexta temporada de 'Lo de Évole' desembarca en laSexta con una primera entrega que ha estado repleta de grandes momentos. Juan y Medio, protagonista de esta entrevista, ofrece profundas reflexiones, con frases que merecen estampar camisetas, como bien le refiere su entrevistador, Jordi Évole.

El mítico presentador habla sin tapujos sobre cómo trata la sociedad a la tercera edad, la vejez, la soledad, el amor, la paternidad y el compromiso y, entre tantas, se trabaja una broma antológica con su supuesta amistad con Juan Carlos I.

Juan y Medio, 'Ministro de la Tercera Edad'

Hace algunos días en 'El Intermedio', Jordi Évole se refería a este carismático 'showman' como al 'Ministro de la Tercera Edad'; un título del que sin duda es merecedor si es que ello existiera en nuestro país. Desde hace 15 años, su programa de Canal Sur ha acompañado y buscado compañía a las personas mayores que necesitan volver a encontrar la ilusión y la esperanza.

Así, el equipo de 'Lo de Évole' se coló en uno de sus directos y conoció la historia de Charo, comprobando de primera mano el cariño con el que trata a las personas mayores que se atreven a sentarse en esa silla. Recuerda este momento con el vídeo principal de esta noticia.

Su trato humano y cercano para con sus invitados, lo acreditan como todo un experto en la materia. Alguien que sabe muy bien de lo que habla cuando dice que quienes acuden a su programa lo hacen huyendo de la soledad.

Su mensaje para la sociedad no es otro que el de que cuidemos a nuestros mayores y dejemos atrás el egoísmo y la individualidad a la hora de convivir con ellos.

Juan y Medio no puede olvidar todo lo que "algunos periodistas de renombre" dijeron de 'La tarde, aquí y ahora' cuando empezó. "Van viejos verdes y viudas cachondas", escribían. Sin embargo, este espacio televisivo ha dado acogida a cientos de ancianos con historias desgarradoras y les ha dado la oportunidad de sanar sus heridas.

De su etapa como el "quinto Hombre G" a sus papeles de figurante

Además de presentador de televisión, Juan y Medio puede presumir de atesorar en su currículum oficios y empleos extravagantes y extraordinarios. Se licenció en Derecho, se marchó con los Hombres G de gira, se convirtió en mánager de artistas como Carmen Sevilla y fue actor y figurante. De esta etapa recuerda una de sus actuaciones más legendarias... y a Jordi Évole casi le da un ataque de cataplexia.

A pesar de valer para todo, el padre de Juan y Medio no estaba nada contento con que su hijo no ejerciera la abogacía, no tuviera una oficina a la que acudir ni un horario que cumplir. Esa era su mayor preocupación y así lo recuerda en 'Lo de Évole'.

La inocentada con Juan Carlos I

¿Cómo no lo vimos venir? Lo cierto es que Juan y Medio tiene experiencia de sobra para colarnos una broma como la de que Juan Carlos I buscaba pareja en su programa. No en vano, también fue presentador de 'Inocente, inocente'. Nos lo creímos todos, incluso Jordi Évole. Y es que ahí estaba compinchado hasta el apuntador. Así empezó a 'sembrar' la inocentada:

Insistió tanto que llegó a llamar al rey emérito en directo por teléfono. Aunque en realidad, no era él. Casi al final del programa, Jordi Évole escuchó la sintonía de su legendario programa de bromas a famosos en vez de la voz de Juan Carlos I. Una troleada épica con ramo de flores incluido.

De la vejez, la masculinidad, el amor, el compromiso... y Lolita

A pesar de considerarse "un niño travieso", los años comienzan a pesarle al presentador, que reflexiona sobre su trayectoria vital en esta entrevista a corazón abierto. Dijo 'no' a quien le propuso ir al altar, nunca tuvo hijos ni supo comprometerse a largo plazo con nadie. Algo que hoy lamenta.

"Esa imagen que normalmente se le supone al 'muy hombre' ya no coincide con la mía", le llega a decir a Jordi Évole sobre su fama de ligón y de 'macho'.

Jordi Évole le recuerda que en esta temporada, también ha entrevistado a Lolita, una de sus exparejas. "Creo que tenéis que hablar". A Juan y Medio se le escapa una sonrisa.

El sentido del humor como arma

"El día que más me he reído en mi vida fue en el entierro de mi padre". Su inimitable sentido del humor le acompaña hasta en los momentos más duros. La comedia es su arma para sobrevivir en esta vida; reírse él y hacer reír a los demás es su forma de ser un revolucionario.