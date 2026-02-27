Manu Sánchez tiene miedo de ir a Lo de Évole tras las muertes de Pau Donés, el papa y Mujica: "A la que vea que Juan y Medio se resfría..."

El humorista tiene cierto temor a que Jordi tenga algo que ver en las muertes del papa Francisco, Mujica o Pau Donés, todos recientemente entrevistados por él. Por ello, no es de extrañar que no se sienta del todo seguro en presencia de Évole.

"En dos semanas se te han ido el papa y Mujica, yo no tengo muy claro eso de que me entrevistes". Es el mensaje que Manu Sánchez le mandó a Jordi Évole antes de grabar el programa de Lo de Évole que se emite el domingo en laSexta.

El humorista, como vemos en el vídeo promocional sobre estas líneas, tiene el temor de que algo también pueda sucederle a él y no puede evitar acortarse de otro de los invitados, Pau Donés, quien también murió poco después de ser entrevistado por el periodista. "Nada más que vea yo que Juan y Medio se resfríe...", bromea haciendo referencia a otro de los protagonistas de la anterior temporada de este espacio de laSexta.

El cómico andaluz, además de reflexionar de manera cómica sobre la política en España y la preocupación de alguna gente de derechas por el "ácido úrico" de los de izquierdas, habla sin tapujos en esta entrevista de uno de los momentos más complicados de su vida: cuando le diagnosticaron cáncer.

Pero lo hace como solo él sabe hacerlo, desde el humor. "Fui con mi mejor amigo y me dijo: 'Por cierto, ¿sabes otro que se está muriendo?'", cuenta haciendo reír al público que asiste a la grabación, en un Cartuja Center CITE abarrotado.

Lo que no sabe es que él es el auténtico peligro. Al menos, para Jordi Évole, que entre carcajada y carcajada sufre un ataque de cataplexia. "Esta es la foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir", resume el cómico.

El domingo, en Lo de Évole: Manu Sánchez, a partir de las 21:30 h, en laSexta. Y después, (curiosamente) Lo de Juan y Medio.

