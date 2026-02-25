"La foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte": Manu Sánchez, tras el ataque de cataplexia de Jordi Évole

Con Manu Sánchez, hasta un diagnóstico de cáncer puede provocar un ataque de risa a quienes le escuchan narrar su historia. Tanto es así que Jordi Évole sufre en directo un ataque de cataplexia.

Manu Sánchez y Jordi Évole se suben a las tablas del mítico Cartuja Center CITE para protagonizar uno de esos encuentros que empiezan como entrevista y acaban como espectáculo de variedades. Este domingo, en Lo de Évole, Sevilla se convierte en capital mundial del chiste político y costumbrista.

En esta charla sin red, Manu reivindica un "socialismo de yate y chalé" y defiende que la gente de izquierdas coma gambas sin tener que pedir perdón ni mirar a los lados por si pasa un liberal con libreta.

Entre carcajada y carcajada, el humorista habla de uno de los momentos más delicados de su vida: el diagnóstico de cáncer testicular. Y lo cuenta como solo él sabe hacerlo: "Fui con mi mejor amigo y me dijo: 'Por cierto, ¿sabes otro que se está muriendo?'". El público, que llena el teatro hasta la bandera, se desgasta las manos de aplaudir.

A su lado, Jordi Évole se ríe tanto que acaba haciendo lo que mejor se le da últimamente: perder el conocimiento en horario de máxima audiencia. La cataplexia ataca de nuevo. Teatro lleno. Manu, en pie. Y Jordi, en posición horizontal.

"Esta es la foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir", resume el cómico.

Este domingo, política, risas y un desmayo en prime time. Lo normal.

