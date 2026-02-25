Ahora

Lo de Évole. El domingo, en laSexta

"La foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte": Manu Sánchez, tras el ataque de cataplexia de Jordi Évole

Con Manu Sánchez, hasta un diagnóstico de cáncer puede provocar un ataque de risa a quienes le escuchan narrar su historia. Tanto es así que Jordi Évole sufre en directo un ataque de cataplexia.

"La foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte": Manu Sánchez, tras el ataque de cataplexia de Jordi Évole

Manu Sánchez y Jordi Évole se suben a las tablas del mítico Cartuja Center CITE para protagonizar uno de esos encuentros que empiezan como entrevista y acaban como espectáculo de variedades. Este domingo, en Lo de Évole, Sevilla se convierte en capital mundial del chiste político y costumbrista.

En esta charla sin red, Manu reivindica un "socialismo de yate y chalé" y defiende que la gente de izquierdas coma gambas sin tener que pedir perdón ni mirar a los lados por si pasa un liberal con libreta.

Entre carcajada y carcajada, el humorista habla de uno de los momentos más delicados de su vida: el diagnóstico de cáncer testicular. Y lo cuenta como solo él sabe hacerlo: "Fui con mi mejor amigo y me dijo: 'Por cierto, ¿sabes otro que se está muriendo?'". El público, que llena el teatro hasta la bandera, se desgasta las manos de aplaudir.

A su lado, Jordi Évole se ríe tanto que acaba haciendo lo que mejor se le da últimamente: perder el conocimiento en horario de máxima audiencia. La cataplexia ataca de nuevo. Teatro lleno. Manu, en pie. Y Jordi, en posición horizontal.

"Esta es la foto de España: un montón de andaluces esperando que un catalán se despierte para seguir", resume el cómico.

Este domingo, política, risas y un desmayo en prime time. Lo normal.

Este domingo, en Lo de Évole, Manu Sánchez. Y después, prepárate para Lo de Juan y Medio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump llena de bulos el discurso del Estado de la Unión más largo y advierte que sus nuevos aranceles no requerirán ninguna aprobación del Congreso
  2. España descubre los documentos clasificados del 23F: la historia de las personas que fueron golpistas sin saberlo
  3. María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP
  4. La jueza de Catarroja recuerda el "auténtico infierno" que vivieron las víctimas de la DANA mientras Mazón estaba en 'El Ventorro' en su petición de investigación
  5. De las "oportunidades de fugarme" de Ábalos a la súplica de Koldo para evitar la cárcel: los vídeos de su última vista en el Supremo antes de ir a prisión
  6. Un tribunal indonesio condena a 18 años de cárcel a los dos asesinos de Matilde Muñoz