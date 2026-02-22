La entrevista a Juan José Millás termina de la forma más surrealista que podría imaginarse, aunque con ellos es fácil pensar que va a ocurrir lo impensable.

Tal y como sucede en 'El show de Truman', en esta entrevista entre Jordi Évole y Juan José Millás, la realidad no existe. O al menos, está "retocada". Ellos mismos aceptan hacer el paripé de sentarse alrededor de una mesa con copas de vino y restos de lo que parece haber sido una comida copiosa, situada en plena naturaleza.

No sabemos si habrán llegado a probar bocado del pescado que compró Millás a la pescadera, para el que hizo un sofrito mientras Évole le preguntaba sobre su divorcio, su percepción sobre sí mismo, su infancia y su vejez, pero ahora, ahí están, de sobremesa de una mesa irreal.

Por si fuera poco, tras un conflicto dialéctico en el que ambos han recurrido a ChatGPT para zanjar la discusión -por supuesto, tenía razón el escritor, que no en vano puede presumir de haber ganado el premio Nadal y el premio Planeta- Juanjo da un paso más allá.

"¿No conoces a Jordi Évole?"

"Hola, ChatGPT. Soy yo", se presenta a la IA. "Estoy aquí con un amigo mío, a ver si lo conoces. ¿Sabes quién es?", pregunta. No, no tiene ni idea de quién es Jordi Évole. Al menos, no a primera vista. Para lo que sí tiene buena vista es para la botella de vino, algo que no duda en remarcarle Juanjo. La risa de Jordi comienza a descontrolarse en este punto. La IA no calla por mucho que se despiden de ella.

"Prueba otra vez", le pide Jordi, que lleva "fatal" que no lo reconozcan. "O no sabe todo o no eres tan importante como crees", le advierte. Y nada, sigue sin "estar segura". "Hija de puta", dice desternillado de la risa el presentador. Al final, ya cae en la cuenta. "Me has sacado del apuro, porque estaba que lo llevaban los demonios. Ya sabes cómo son los famosos. Jordi es intolerante a la falta de reconocimiento", afirma el entrevistado.

El ataque de cataplexia de Évole

Los músculos de Jordi empiezan a fallarle debido a su cataplexia y los miembros de su equipo lo sostienen, por segunda vez durante esta grabación. Pero él no quiere parar: "Pregúntale si conoce a alguien que tenga cataplexia". La aplicación le da todos los detalles de la enfermedad y habla de Jimmy Kimmel. "Pues Jordi Évole tiene, ahora mismo tiene un ataque", le indica.

El presentador va recuperándose poco a poco y le pide que le haga una última pregunta: "¿Qué crees que pensó Juan José Millás cuando Truman choca contra el decorado y no sabe si abrir la puerta o no?". ChatGPT da en el clavo: "Seguramente, habrá visto ese momento como una metáfora poderosa sobre la decisión de enfrentar la verdad, aunque sea incierta, o quedarse en la comodidad de lo conocido, aunque sea una ilusión".

"¿Y si todo esto que hemos vivido en realidad ha sido algo teledirigido?", plantea el presentador. Millás no calla. Como ChatGPT.

