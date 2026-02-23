"Estoy hasta los huevos de que tu equipo me cambie las cosas de sitio": el enfado de Juan José Millás con Lo de Évole

En Lo de Évole, el periodista comparte cuchillos y sartenes con Juan José Millás para preparar un sofrito y descubre que "cambiar sus cosas de sitio" puede ser más peligroso que pelar cebollas.

Entre fogones, Jordi Évole se sienta en la cocina de Juan José Millás para preparar un sofrito, aunque lo que realmente se cocina son las confidencias del escritor. Mientras el periodista pica unos puerros, Millás, pañuelo al hombro como un auténtico chef, comienza a pelar las cebollas.

Sin embargo, el "desorden" de su cocina convierte el momento en una divertida escena: el escritor se queja del equipo de Lo de Évole por mover sus cosas de sitio para preparar la grabación.

"¡Estoy hasta los huevos de que tu equipo me cambie las cosas de sitio!", se enfada Millás, que no encuentra el cubo de la basura. "Si tienen que rodar cabezas me lo dices", bromea Évole, dejando al descubierto a su equipo."Me solidarizo con el proletariado, pero lo ponen todo patas arriba", le responde el escritor, mientras Évole, de forma irónica, le pregunta: "¿Hasta dónde estás hasta los huevos del equipo hoy?". "Un diez", ataca entre risas Millás. "Lo que pasa es que sois muy perfeccionistas, lo cual está bien. Sois una tropa agradable", admite resignado.

