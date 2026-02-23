Marc Giró adelanta el contenido de su nuevo programa en laSexta: "Menos fachas va a haber de todo"

Cristina Pardo e Iñaki López han intentado que el presentador de algo de información sobre su nuevo programa. Giró ha explicado que, entre otras cosas, habrá colaboradores e invitados.

Marc Giró ha irrumpido en el plató de Más Vale Tarde para presentar 'Cara al show', su nuevo programa en laSexta. Este fin de semana se publicaba un vídeo del presentador junto a Jordi Évole en el que, además, se desvelaba el nombre del programa.

Giró, con el humor que le caracteriza, señala que hay mucha gente preocupada "porque no sea que yo venga a trincar el puesto de otro". El presentador, para dar pistas, indica que, por ejemplo, todos aquellos programas que impliquen leer un teleprónter él no puede hacerlos. "Todo lo que sean concursos de letras y cifras, nada", añade. "Todo eso tranquilos", afirma.

"¿Tertulianos te vas a llevar?", pregunta Iñaki López. "Me encantan todos estos, igual me los llevo todos", responde Giró. "¿En qué mes empiezas?", pregunta Cristina Pardo. "Yo creo que va a empezar en abril", adelanta, "va a empezar cuando a mí me dé la gana". Sobre el horario, creo que se emitirá después de El Intermedio.

"Va a haber invitados, va a haber 'invitadis', va a ser de todo", explica, "menos fachas, va a haber de todo". Pardo le comenta que tiene que pedir que no le pongan pinganillo porque a ellos les están diciendo que Marc se tiene que ir. "Voy sin maquillaje y me veo en el monitor super bien", dice antes de irse.

