El 'espectáculo' de Jordi Évole con las pastitas que escandaliza a Marc Giró: "Si todo se lo come así..."

Marc Giró protagoniza el programa de Lo de Évole que laSexta emite este domingo. El cómico más elegante de España se escandaliza cuando en una refinada tetería Jordi moja las pastitas. Un momento surrealista de la conversación que tiene más pinta de sketch que de entrevista.

Señoras y señores, Marc Giró ya está aquí para revolucionar laSexta, empezando por Lo de Évole. El nuevo fichaje de la cadena -que presentará pronto un nuevo programa llamado Cara al Show- se sienta con Jordi Évole para charlar sin filtros sobre fachas, el arte de comer pastitas, qué significa ser de izquierdas y, por supuesto, sobre Pedro Sánchez.

En el vídeo promocional sobre estas líneas Jordi y Marc nos ofrecen un espectáculo digno de un show de comedia. El humorista, elegante como él solo, disfruta de su té como si fuera la mismísima y difunta reina de Inglaterra mientras observa cómo su entrevistador devora todo lo que pilla.

"Mira cómo come el tío", dice a cámara. "¿Esto se puede mojar aquí?", pregunta de pronto Évole. "Sí, hombre, claro, tú puedes hacer lo que quieras", responde el 'showman', aunque su cara parece indicar lo contrario. Giró vuelve a romper la cuarta pared: "Lo va a mojar, ¿eh? Lo va a mojar", dice alarmado.

"Lo ha mojado", comenta bajando la mirada, mostrando pudor ante su actitud, aunque pronto parece cambiar de opinión: "Si todo se lo come así...".

Este domingo, en Lo de Évole, Marc Giró. A partir de las 21:30 h en laSexta.

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