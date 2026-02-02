"¿Pensaste 'ya no puedo más, me borro'?": Urdangarin confiesa a Évole cómo sus hijos y la infanta Cristina le salvaron en la cárcel

Iñaki Urdangarin explica a Jordi Évole si alguna vez se le pasó por la cabeza "borrarse" porque no podía más en la cárcel: "Sí, pero fuera mis hijos y doña Cristina se estaban entregando a muerte para que todo estuviera bien".

Jordi Évole pregunta a Iñaki Urdangarin por su paso por la cárcel: "Fuiste a una cárcel de mujeres, a un módulo especial, que al principio se vio como un privilegio, pero no sé si lo fue". "En la elección tuvo que ver dos cosas, la seguridad o la soledad", explica el exmarido de la infanta Cristina, que detalla: "La seguridad, de una cárcel rodeado de presos comunes, o la soledad, y se optó por la soledad, a mí me costó entender que esta fuera la mejor opción".

"Hablé hace poco con Sandro Rosell y me decía que era mejor que me hubiera ido donde estaba él en Soto, que había muy buen ambiente", destaca Urdangarin, que confiesa que a él no le dieron "esa oportunidad": "No lo sabía". "La falta de comunicación era igual de castigo que la falta de libertad", afirma Urdangarin, que confiesa cuál fue una de las primeras llamadas que hizo: "Fue a la persona que me dio esta decisión para decirle, 'no sabes lo que me has hecho'".

Preguntado sobre quién fue esa persona, Urdangarin explica en el vídeo que fue quien dirigía "la seguridad de las infantas": "Dije que eso era una barbaridad para mí". Por otro lado, sobre los primeros meses en prisión, Urdangarin recuerda lo mal que lo pasó: "No conseguí estabilizar mis emociones ni tener pensamientos positivos. Siempre me preguntaba qué estaría pasando fuera".

"Tienes mucho rencor", confiesa Urdangarin, que cuenta la "impotencia" que sufrió: "Yo sé que al principio no fue mi mejor versión". Pero, ¿hasta qué punto llegó su grado de hundimiento? "Llorar sin parar, tener paseos por el patio de un rencor increíble hacia situaciones y personas que vivimos durante la defensa...", recuerda Urdangarin, que confiesa que las visitas se daban cuenta de lo que sufría.

"No puedo más, me borro"

"Llegas un momento en el que tocas fondo", asegura el exmarido de la infanta Cristina, que explica si alguna vez se le pasó por la cabeza "borrarse" porque no podía más.

"Sí, pero había gente que estaba haciendo lo mismo que yo desde fuera, mis hijos se estaban entregando a muerte para que todo estuviera bien y doña Cristina estaba haciendo todo lo posible para que fuera adelante", recuerda Urdangarin, que celebra que "siempre había alguien" que iba a hablar con él en sus locutorios: "Te hacía decir que había amor y cariño fuera, mis hermanos también estaban y eso no te permite soltar y tener pensamientos negativos".

