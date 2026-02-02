7 de noviembre de 2011: el día en el que el cuento de hadas de Urdangarin se transforma en pesadilla

Urdangarin desvela en Lo de Évole que hay una fecha marcada a fuego en su calendario. El 7 de noviembre de 2011 comenzó la pesadilla. "Ahí es cuando se gira la moneda y empieza la otra cara", cuenta en el programa.

El 7 de noviembre de 2011 es, para Iñaki Urdangarin, una fecha imposible de olvidar. Así lo relata en Lo de Évole, en una conversación con Jordi Évole, donde define aquel día como "un gran disgusto" y el momento exacto en el que su vida dio un giro irreversible.

"Todo el mundo en su biografía tiene un día que le marca", afirma Évole en su conversación con el exyerno del rey. En su caso, Urdangarin asegura que decir "7 de noviembre de 2011" es "dar en el clavo", porque fue entonces cuando su vida cambió para siempre.

Ese día viajaba en un tren de Washington a Nueva York para visitar a unos compañeros de Telefónica que iban a participar en la maratón de la ciudad. Durante el trayecto recibió una llamada que marcaría el inicio de la pesadilla. Al otro lado del teléfono estaba Juan Verde, entonces asesor de la administración Obama para el diálogo transatlántico.

El aviso de un asesor de Obama

Según cuenta Urdangarin, la llamada no fue profesional, sino personal. "Mira, Iñaki, siento hacerte esta llamada, pero a partir de mañana van a por ti. Va a haber una campaña de acoso un poco a tu imagen y te lo quería avisar". Un aviso directo que, reconoce, le dejó "un poco preocupado".

En aquel momento, Urdangarin ya contaba con un abogado, Mario Pascual, que estaba "un poco pendiente de lo que pudiese pasar", aunque asegura que la situación no era aún clara y no esperaba lo que estaba a punto de suceder. "Efectivamente, así sucedió", relata.

Al día siguiente de aquella llamada, su nombre ya ocupaba la portada de un periódico. La información giraba en torno al Instituto Nóos y a su papel en la entidad. Ese mismo día se registró la sede del instituto y se incautaron los archivos que se encontraban allí.

"Todo estalló por los aires. Los informativos, los periódicos, los programas de televisión, todo, absolutamente todo, se volcó todo en este caso. Yo estaba en el centro. Mi nombre, mi cara", recuerda Urdangarin en su libro de memorias, que recita Évole.

Urdangarin defiende su papel en el instituto Nóos

Él nunca había imaginado que pudiera llegar un día así. Aunque reconoce que se buscó un abogado, explica que lo hizo "por recomendación de otras personas" y no porque creyera realmente que la situación derivaría en un escándalo de esa magnitud.

"Siempre he pensado que todo lo que habíamos hecho tiene respuesta", insiste, asegurando que, desde su punto de vista, cualquier cuestión que se le pudiera plantear en sede judicial tenía "una explicación razonable".

Fue entonces cuando tomó conciencia de que su imagen pública no volvería a ser la misma. "Por supuesto que es cuando ya giras la moneda y ya empieza la otra cara". Así, "el cuento de hadas", ese que comenzó con millones de personas viendo en directo su boda con la infanta Cristina, "se convierte en una pesadilla".

