Évole pone contra las cuerdas a Urdangarin recordando a Fernández Vara: "Contó que rechazó tu proyecto y que tú dijiste que se lo dirías al rey"

"Si vienen con el sombrero de 'es quien es' o de 'me está aportando ideas', depende de ellos. Yo iba con el mío, el de trabajar", defiende una y otra vez Iñaki Urdangarin en Lo de Évole sobre su papel en el instituto Nóos.

"Yo iba con el rol de 'aquí traemos unas ideas y queremos trabajar para tu Comunidad'", explica Iñaki Urdangarin en todo momento en Lo de Évole, defendiendo así su papel en el instituto Nóos tras haber pasado por prisión. Sin embargo, Jordi Évole le recuerda que no todos los políticos con los que se reunió compartían esa percepción sobre su manera de operar.

La sentencia que lo llevó a la cárcel aseguraba que Urdangarin había presionado "a cargos públicos" y obtenido "contratos y beneficios" utilizando su "posición de privilegio por pertenecer a la Familia Real".

Durante la entrevista, Évole subraya que al Instituto Nóos "no le fue mal" trabajando con instituciones públicas, especialmente con administraciones como la Comunitat Valenciana o el Govern balear, una etapa en la que la entidad llegó a ingresar importantes cantidades de dinero gracias a esos acuerdos.

"Hombre, ¿cómo no iba a recibir yo a Iñaki Urdangarín?"

El periodista pone el foco en las reuniones que Urdangarin mantenía con responsables políticos, algunos de los cuales llegaron a declarar posteriormente que era difícil negarse a recibirle. "Hombre, ¿cómo no iba a recibir yo a Iñaki Urdangarin?", recuerda Évole que afirmaron algunos de ellos.

Preguntado por si era consciente del peso que podía tener su apellido y su condición personal en esos encuentros, Urdangarin asegura que no sabía con qué mirada era recibido. "Yo no sé si estaban viéndome con el sombrero de 'yerno del rey emérito'", reconoce, admitiendo la dificultad de separar la percepción ajena de sus propias intenciones.

En ese sentido, insiste en que su papel siempre fue profesional. "Yo iba con el rol de 'aquí traemos unas ideas y queremos trabajar para tu Comunidad'", recalca, rechazando de plano que el objetivo fuera obtener beneficios desproporcionados gracias a su posición.

Su intención, insiste, no era la de lucrarse. "Ni muchísimo menos", responde, defendiendo que los proyectos del Instituto Nóos se ofrecían "a unos precios de mercado" y que se trataba de "productos de altísima calidad". "Nunca ha existido voluntad de delinquir", afirma con rotundidad, una idea que, según recuerda, también desarrolla en su libro.

Évole recuerda a Fernández Vara

El momento más tenso de la conversación llega cuando Évole menciona al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido recientemente. El periodista recuerda que el político contó que Urdangarin le propuso un proyecto de placas termosolares y que, tras rechazarlo, este le habría dicho que lo pondría "en conocimiento del rey".

Urdangarin niega esa versión de manera categórica. "No tengo constancia de esto", asegura, desvinculándose de cualquier insinuación de haber utilizado a la Corona como elemento de presión.

Finalmente, Évole le plantea si en aquella etapa pudo llegar a sentirse poderoso, "el puto amo". Urdangarin reconoce el contexto de bonanza y éxito profesional, pero vuelve a insistir en su argumento central: "Si vienen con el sombrero de 'es quien es' o de 'me está aportando ideas', depende de ellos. Yo iba con el mío, el de trabajar".

La sentencia del caso Nóos

El Tribunal Supremo condenó a Iñaki Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión por varios delitos de corrupción y delitos fiscales. La sentencia dice que utilizó su posición de privilegio por pertenecer a la Familia Real para presionar a cargos públicos y obtener contratos y beneficios.

