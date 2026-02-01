Hoy, Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarín en un doble programa de 'Lo de Évole'

A partir de las 21:30 horas, el exduque de Palma rompe su silencio en laSexta tras su paso por la cárcel y pocos días antes de publicarse sus memorias: ¿Cómo ha vivido pasar de ser el favorito de España al apestado?.

Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarín en un doble programa de 'Lo de Évole', este domingo a las 21:30 horas en laSexta. Su historia era un cuento de hadas hasta que se convirtió en pesadilla. Pasó de ser el yerno perfecto al más denostado de España.

La vida de Iñaki Urdangarin está llena de contrastes. Deportista de élite, pasó de ser aclamado por centenares de miles de ciudadanos en las calles de Barcelona cuando se casó con la infanta Cristina en 1997, a ser apartado por la Casa Real y abucheado por la gente cuando estalló el 'caso Nóos'. Luego vendrían la condena y los años en la cárcel, que le cambiaron incluso a nivel personal, y la separación de la Infanta Cristina.

La cara y la cruz de una vida de película

Urdangarin se encuentra con Jordi Évole en Barcelona para repasar esta vida en la que ha visto las dos caras de la moneda. En 'Urdangarin. Cara', el primer programa, repasan la parte que encaja más con un cuento de hadas. Cómo conoció a la infanta Cristina, sus años de noviazgo en la clandestinidad, las advertencias de su padre, una boda multitudinaria y su llegada a la Familia Real aparecen en la conversación.

Urdangarin explica cómo era la vida en aquella familia real de puertas para dentro: da detalles de las comidas familiares, las celebraciones o los comentarios sobre la actualidad que hacía su familia política cuando se encontraban. El exduque de Palma habla también de su vida profesional y defiende la actividad del Instituto Nóos.

En 'Urdangarin. Cruz', el segundo programa, aborda lo que sucedió cuando la moneda dio la vuelta con el estallido del 'caso Nóos'. Relata cómo vivió su traslado a Washington como consejero de Telefónica tras su salida del Instituto Nóos, las presiones de la Casa Real para que se separase de la infanta, o la retirada del título de Duque de Palma, tras ser apartado de toda actividad de la Casa Real.

Sobre el proceso judicial y la condena, Urdangarin defiende que nunca tuvo la intención de delinquir y lamenta no haber podido convencer al tribunal con sus explicaciones. Confiesa lo dura que fue la estancia en la cárcel y cuenta qué miembros de la Familia Real le visitaron en prisión y quienes no lo hicieron. Asegura que el paso por la cárcel lo cambió.

En la conversación aparece una larga lista de nombres de personas relevantes con las que Urdangarin ha tenido relación: desde el rey emérito y la reina Sofía a los actuales reyes Felipe VI y Letizia, pasando por la infanta Elena, o el expresidente de las Islas Baleares Jaume Matas, entre otros. Urdangarin cuenta qué relación tuvo con todos ellos cuando las cosas iban bien y si esta relación cambió cuando la moneda dio la vuelta.

¿Cómo ha vivido pasar de ser el favorito de España al apestado? ¿Sigue en contacto con el actual rey Felipe VI? ¿Y con el rey emérito? ¿Le forzó la Casa Real a tomar alguna de las decisiones que tomó? ¿Cambió su personalidad cuando entró a formar parte de la Familia Real? ¿Se arrepiente de algo de lo que hizo al frente del Instituto Nóos? ¿Cómo ha rehecho su vida tras su paso por la cárcel?

