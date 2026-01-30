Iñaki Urdangarin reconoce que se dejó llevar por la "ambición": "Tomé decisiones que ahora no tomaría"

El que fuera yerno del rey emérito rompe su silencio este domingo en una entrevista en 'Lo de Évole' después de haber estado durante años alejado del foco mediático. Un encuentro en el que analiza su pasado.

Iñaki Urdangarin se sienta con Jordi Évole para hacer algunas confesiones sobre su vida. El que fuera yerno del rey emérito ha decidido romper su silencio tras meses alejado del foco mediático a pocas semanas de la publicación de su libro de memorias.

Entre otras cosas, ha admitido que si repitiera su historia, actuaría diferente. "Tomé decisiones que ahora no tomaría. No me hacían ninguna falta", ha confesado, reconociendo que las tomó empujado por la codicia y la necesidad de asemejarse a un entorno que, según él, nunca terminó de aceptarle.

Precisamente, esta ambición le sentó en el banquillo y le valió una condena, aunque él niega que quisiera cometer ningún delito. "Lo que dice es que no tuvo ninguna intención de delinquir", cuenta Jordi Évole en Al Rojo Vivo.

Urdangarin lamenta que, cuando más acorralado estaba, la Casa Real le soltara la mano y el rey emérito lanzara este mensaje: "La justicia es igual para todos".

Unas declaraciones que realizó en 2011. Ahora, 15 años después, Urdangarin responde a su exsuegro y deja claro que él no cree "que la justicia sea igual para todos".

Durante esa época, el jefe de la Casa Real viajó a Estados Unidos con una petición para él y para la infanta Cristina. "Quería que nos divorciásemos", explica. La respuesta de su entonces esposa fue un no rotundo. "No ha hecho nada malo y venís a pedir la cabeza de mi marido", dijo ella en ese entonces.

Una divorcio que también le pidió Felipe VI. "Recibió una llamada del entonces príncipe pidiéndole lo mismo", señala Jordi Évole. Sin embargo, en Zarzuela tuvieron que esperar varios años. Se separaron en 2022 y se divorciaron en 2024.

Este domingo, en 'Lo de Évole': Iñaki Urdangarin.

