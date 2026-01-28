Alba Flores reconoce que se quedaron fuera de 'Flores para Antonio' los momentos en los que ella se rompía: "Era porno emocional"

Jordi Évole acusa a Alba Flores de ser ella la que "más se protege" en el documental que ha producido en memoria de su padre, 'Flores para Antonio'. Ella cuenta los motivos que la llevaron a dejar fuera del metraje ciertos momentos.

"Creo que en el docu, quien más se protege eres tú. Eres la que menos te expones", señala Jordi Évole a Alba Flores acerca del documental que ella ha producido sobre Antonio Flores, su padre, llamado Flores para Antonio. "No lo digo como crítica", aclara. "Lo digo como algo que yo observo como espectador: 'Mira cómo hace hablar a sus tías, mira cómo hace hablar a los amigos de su padre, mira cómo hace hablar a su madre, cómo hace hablar a su prima... Y ella está como espectadora de todo eso'", explica.

Alba aclara lo que ha ocurrido en realidad con este asunto. "Es el montaje. De hecho, teníamos grabados momentos en los que decía yo cosas superheavies, se me veía abierta en canal", cuenta. Sin embargo, cuando intentaron montarlo, "no funcionaba". "Era demasiado pornográfico", reconoce. La actriz recuerda en este momento a su expareja, que la ayudó a hablar y mostrar todos esos sentimientos que tenía tan guardados. "Gracias también a esa relación, he podido hacer esto porque me ha dado un espacio seguro y amoroso en el que yo poder profundizar en mis heridas", confiesa.

"Había un trocito que a mí me parecía muy bonito, pero que sí que es verdad que oírmelo decir a mí y llorando cómo estaba, quedaba muy pornográfico, como de porno emocional en el que yo decía que, claro, con todo esto de que la muerte de mi padre fuese tan repentina y tan fuerte y hablar tanto de la pena y no tener espacios en los que hablar de mi padre, yo no había podido decir en alto muchas veces en mi vida lo que yo quería a mi padre", afirma.

Antes, cuando hablaba de su padre, solo sentía dolor y pérdida: "Entonces no he tenido muchos espacios para recrearme en que le quería muchísimo. No es que le quisiera muchísimo, es que era al que más quería. Yo estaba totalmente enamorada de mi padre, como nos pasa a muchas niñas con nuestros padres. Y poder decir eso en alto era algo que no había podido tener mucho a lo largo de mi vida".

Ahora, ya puede recordarle de otra manera.

*Vuelve a ver Lo de Alba Flores parte 1 y parte 2 en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.