Iñaki Urdangarin revela la advertencia de su padre al hacerse pública su relación con la infanta Cristina: "¿No crees que esto es muy complicado?"

Iñaki Urdangarin, alejado durante años del foco mediático, rompe su silencio este domingo en una entrevista en 'Lo de Évole'. En este vídeo recuerda los inicios "clandestinos" de su relación con la infanta Cristina.

El que fuera yerno del rey emérito, exmarido de la infanta Cristina, exjugador de balonmano y exconvicto ha mantenido durante años un perfil bajo, alejado del foco mediático y rodeado de silencio y discreción. Ahora, a pocas semanas de la publicación de su libro de memorias, rompe ese silencio.

Este domingo, Iñaki Urdangarin concede a Jordi Évole una entrevista para la nueva temporada de 'Lo de Évole'. En el avance del programa, Urdangarin recuerda el periodo de "clandestinidad" que mantuvo junto a la infanta Cristina al inicio de su relación, cuando lograron esquivar la atención mediática durante un tiempo.

"No hubo ninguna foto hasta después de la boda", relata Urdangarin, quien también rememora la reacción de su padre al conocer la noticia. "¿No crees que esto es muy complicado?", le dijo entonces. Una reflexión que, según confiesa, sigue muy presente en su memoria: "Me he acordado mucho de él".

