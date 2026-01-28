Jordi Évole desvela cómo confesó a Lolita que tenía un 'crush' por su hija, Elena Furiase: "A tu madre no le hizo ni puta gracia"

"Ay, dios, me está dando calor", afirma Elena Furiase al confesar Jordi Évole que es su 'crush'. Sin embargo, a su madre, Lolita Flores, "no le hizo ni puta gracia", asegura el periodista a la actriz.

Durante la entrevista de Alba Flores con Jordi Évole, la actriz se encuentra con su prima, la también actriz Elena Furiase. Alba, que acaba de ganar un premio Forqué por el documental que ha producido sobre su padre, Flores para Antonio, reivindica en esta charla el mérito de las mujeres de su familia que siguen alimentando la cultura popular española tras la muerte de Lola Flores: "No vivimos de las rentas. Mi tía Rosario, mi tía Lolita, mi prima y yo trabajamos como cabronas".

Elena, hija de Lolita y una de las protagonistas de la serie 'El Internado', bromea sobre que siempre piensen que es mayor que Alba. "Pero eso es porque tienes hijos", afirma su prima, a lo que Elena responde: "Sí, estoy más curtida ya", bromea. Lo de que se haya casado, cree ella, también le influye en parece más mayor.

"Es una pena también", suelta Jordi Évole, sorprendiendo a ambas. "¿Tienes un 'crush' con mi prima?", pregunta Alba Flores al presentador, que asiente entre risas. "Ay, dios, me está dando calor", confiesa, por su lado, nerviosa Elena Furiase. Por su parte, Jordi Évole admite que esta confesión ya se la hizo a Lolita, su madre, en su día, cuando la entrevistó en la anterior temporada de Lo de Évole.

No obstante, el periodista desvela que se trata de un momento inédito que borró de la edición. "Tu madre me lo dejó clarísimo. Creo que no le hizo ni puta gracia que le dijese eso", confiesa Jordi Évole en el vídeo, donde Alba Flores no da crédito: "O sea, me has engañado para tener una cita con mi prima. 'Cucha el payo'".

*Vuelve a ver Lo de Alba Flores parte 1 y parte 2

