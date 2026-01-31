Un juez ordena la liberación de Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota

¿Por qué es importante? El magistrado federal también ha pedido la excarcelación del padre del menor, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo como muestra de las atrocidades cometidas por la policía migratoria de Donald Trump.

El pequeño Liam Ramos, de cinco años, será liberado junto a su padre tras ser detenidos por agentes de inmigración de ICE en Minnesota. Un juez federal ha ordenado su liberación inmediata, según informa 'CNN', permitiendo que regresen a casa mientras su caso de inmigración sigue su curso en el sistema judicial. Liam y su padre estaban en un centro de detención en Texas, tras ser utilizados como cebo para capturar al padre. La detención de Liam y otros menores ha intensificado las protestas contra las redadas antinmigración en Minnesota, que ya han provocado la muerte de dos estadounidenses.

El pequeño Liam Ramos será libre junto a su padre. El menor de cinco años cuya imagen dio la vuelta al mundo hace una semana al ser detenido por los agentes antiinmigración de Donald Trump, conocidos como ICE, podrá volver a su casa después de que el juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, haya dado la orden, según ha avanzado 'CNN'.

La orden especifica que el niño en edad preescolar y su padre sean liberados "tan pronto como sea posible" y a más tardar el martes, mientras su caso de inmigración avanza en el sistema judicial.

Los abogados de los dos ecuatorianos aseguran que han solicitado formalmente asilo en el país, pero las agencias federales sostienen que no están legalmente en el país y que el plazo para salir de Estados Unidos terminó en abril. Ahora el dictamen del juez señala a la Administración federal por "ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia" porque el caso de Conejo "tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, incluso traumatizando a niños".

El magistrado destaca que las "órdenes administrativas emitidas por el Ejecutivo no se sostienen ante la prueba de la causa probable". "Es lo que se llama poner al zorro a custodiar el gallinero. La Constitución obliga a tener un agente judicial independiente", ha argumentado.

Liam y su padre se encontraban en un centro de detención de migrantes especial para familias en Texas después de que fuera detenido en Minnesota por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas como una suerte de cebo, todo para poder atrapar también a su padre.

Entonces, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional justificó la detención del menor argumentando que fue consecuencia de la huida paterna. Poco después, el superintendente del distrito escolar de Columbia Heights señaló que otro adulto presente en la vivienda se ofreció a quedarse con Liam, pero no le dejaron.

También bloquearon su deportación

Liam es el cuarto niño de su distrito escolar en ser detenido por agentes de inmigración en un período de dos semanas. Según el mencionado medio, una niña pequeña fue devuelta a su madre en Minneapolis tras haber sido detenida de manera similar y enviada a Texas con su padre.

Este pasado lunes el mismo juez federal bloqueaba la deportación de Estados Unidos del niño y de su padre al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador, su país de origen, de manera inmediata.

La detención de Liam y de otros tres menores por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sumó otro motivo a la ola de protestas contra las redadas antinmigración en Minnesota, que han costado la vida a dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.