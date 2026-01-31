Ahora

37 gazatíes asesinados

Israel provoca 24 horas de terror en Gaza pese al alto el fuego: "Nos despertamos a las 4:00 y encontramos a tres niñas muertas"

Los detalles Israel asegura que sus bombas tienen a Hamás como objetivo, pero las imágenes de los bombardeos sobre tiendas de campaña y los cadáveres de inocentes amontonándose en las morgues dicen lo contrario.

Cadáveres en Gaza
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Israelno respeta el alto el fuego y prueba de ello son las 24 horas de terror que han vivido los palestinos por uno de los ataques israelíes más feroces desde el inicio de la supuesta tregua. "Nos despertamos a las cuatro de la mañana y encontramos a tres niñas pequeñas muertas", denuncia un hombre.

Echemos la vista atrás para entender qué ha pasado. El 10 de octubre de 2025 Israel y Hamás aceptaron un alto el fuego con Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía como garantes. Israel permitiría el paso de ayuda humanitaria de forma inmediata, mientras que Hamás devolvería a los rehenes con la mayor brevedad posible.

Cuatro meses después, esos rehenes están en casa, pero ni la ayuda humanitaria ha entrado, ni los bombardeos han cesado, y de los países garantes nada se sabe.

Ahora toca la retirada del Ejército y la reconstrucción de Gaza, aunque Israel ha dinamitado esos esfuerzos con 17 bombardeos en un día y 37 gazatíes asesinados, mientras asegura que sus bombas tienen como objetivo a combatientes de Hamás.

Sin embargo, las imágenes no mienten y una vez más hemos visto bombardeos sobre tiendas de campaña y cadáveres de familias inocentes amontonándose en las morgues.

