Jordi Évole cree que Urdangarin "se lo habría pasado mejor" en una cárcel con presos comunes: "Habría montado una liguilla de balonmano"

Jordi Évole adelanta algunos detalles sobre su entrevista con Iñaki Urdangarin que laSexta emitirá el próximo domingo y, en este vídeo, explica que el exduque de Palma se sintió solo mientras cumplía condena en la cárcel de mujeres de Brieva.

Más Vale Tarde conecta con Jordi Évole para hablar de su entrevista con Iñaki Urdangarin en 'Lo de Évole', que laSexta emitirá el próximo domingo.

En ella, el exduque de Palma hace autocrítica, si bien se justifica asegurando que se dejó llevar por el clima de ambición que rodea a la familia real. También asegura que su condena fue desproporcionada, ante lo que Évole sostiene que "es su opinión", que Urdangarin "ha cumplido su condena" y que cree "en la reinserción de todo el mundo".

Urdangarin cumplió condena en la prisión de Brieva, una cárcel para mujeres en la que tenía un bloque entero para él solo. A propósito de esto, Évole explica que allí Urdangarin se sintió "solo", ya que solo podía relacionarse con los funcionarios de prisiones.

"Lo que en principio tenía que ser una buena noticia, acabó siendo para él una mala noticia", comenta Évole, que opina que si Urdangarin hubiera estado en una cárcel de presos comunes "se lo hubiese pasado mejor", dada la "camaradería" que suele haber entre los presos.

"Él, teniendo la facilidad que tenía para el deporte, alguna liguilla de balonmano habría podido montar en la cárcel", apunta el conductor de 'Lo de Évole'.

