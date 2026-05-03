García Ortiz dice que el borrado de su teléfono "no tiene relación" con su caso: "Nunca imaginé que me lo fueran a quitar"

El ex fiscal general borró los datos de su móvil el mismo día que fue imputado. Él asegura que lo hacía "de manera sistemática" porque debe tener "un extremo cuidado" con el contenido de su dispositivo.

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, explicó en "Lo de Évole" que borra datos de su móvil de manera sistemática, sin prever que esto afectaría la causa en su contra, por la que fue condenado por revelación de datos reservados. Eliminó la información el 16 de octubre de 2024, día en que fue imputado, y argumentó que iba a cambiar de teléfono. García Ortiz defendió su derecho a borrar el contenido de su dispositivo, asegurando que no buscaba ocultar información. Rechazó la idea de que conservar mensajes sea prueba de inocencia y criticó la visión autoritaria de exigir la conservación de datos personales.

Álvaro García Ortiz ha insistido en Lo de Évole en que borró todos los datos de su teléfono móvil porque lo hace "de manera sistemática" y sin pensar que podría afectar a la causa contra él en la que finalmente fue condenado por revelación de datos reservados.

El ahora ex fiscal general del Estado eliminó los datos el 16 de octubre de 2024, el mismo día que fue imputado. "Borro mi móvil igual que he borrado anteriormente 50 veces contenido de ese móvil. No tengo ninguna explicación concreta", ha sostenido.

García Ortiz ha afirmado que "iba a cambiar de teléfono" y que el cambio "no está relacionado con que yo tenga nada que quiera ocultar a un posible investigador". "Nunca imaginé que me fueran a quitar o a disponer de mi teléfono. Es una cosa inimaginable, a pesar de la imputación", ha asegurado.

Ha defendido que no tiene sentido conservar mensajes de hace ocho meses y que "tengo todo el derecho del mundo a borrar el contenido de mi teléfono cómo y cuando quiera".

El exjefe del Ministerio Fiscal ha asegurado que entiende las "suspicacias" que pudo generar, pero que "de ahí a inferir que yo guardo ocho meses unos mensajes y que de ahí podría demostrar que era inocente... ¿Para qué los voy a guardar ocho meses? Desde mi punto de vista, no tiene ninguna lógica".

"No podemos dividir a los ciudadanos entre el bueno que guarda sus mensajes y los pone a disposición de la Policía, y el malo que borra sus mensajes. La libertad del individuo es la esencia de la democracia. Lo otro, 'conserve todo lo que tenga por si ha hecho algo', es un estado autoritario", ha subrayado.

Además, ha recordado que debe "tener un extremo cuidado con lo que dejo en mi teléfono". Por eso, ha insistido: "Claro que borro, y bien borrado está".

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