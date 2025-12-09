Sánchez defiende al ex fiscal general tras la sentencia del Supremo y Ayuso celebra que "el Estado de derecho funciona"

¿Qué están diciendo? El presidente del Gobierno critica que Ayuso quiera "dar lecciones" en medio de la polémica por la sanidad pública en Madrid.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso protagonizan una nueva confrontación política tras la sentencia contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sánchez defiende a García Ortiz y acusa a Ayuso de "dar lecciones", mientras que la presidenta madrileña celebra que "el Estado de derecho funciona". El Tribunal Supremo ha inhabilitado a García Ortiz por la filtración de un correo relacionado con delitos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Sánchez critica la privatización sanitaria en Madrid y exige responsabilidades a Ayuso. Por su parte, Ayuso considera que la sentencia demuestra el correcto funcionamiento del Estado de derecho y critica el uso de instituciones para fines políticos.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso continúan con su particular pugna política, que en esta ocasión se ha vuelto a hacer patente a raíz de la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El presidente acusa a Ayuso de "querer dar lecciones", mientras que la popular celebra que "el Estado de derecho funciona", en un intercambio de golpes tan duro como nos tienen acostumbrados.

Por un lado, el presidente del Gobierno ha defendido a García Ortiz y ha asegurado que "quien tiene que pedir perdón" es la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En un acto en la sede de la UGT, Sánchez se ha referido a la sentencia en la que el Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación de García Ortiz. El Alto Tribunal le considera culpable tanto de la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, como de la publicación la nota de prensa posterior que emitió la Fiscalía.

En su intervención ha afirmado "que lo que ha hecho ha sido defender la verdad" y ha hilado el dictamen con el escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz, que se inició con la filtración de un audio en el que el CEO de la empresa gestora del hospital animaba a la directiva a alargar las listas de espera para aumentar los beneficios.

"¿Cómo se cierra ese círculo? ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez —el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña— en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado", ha criticado.

El líder socialista ha añadido que "quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo", ha subrayado en referencia a las críticas por la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid.

Ayuso celebra la sentencia

Por su parte, la líder popular ha declarado que esta "durísima" sentencia "haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal". La presidenta madrileña ha lamentado "haber llegado a esta situación de utilización de las instituciones, que son de todos los españoles", por parte del Gobierno y del presidente del Gobierno.

Pero también ha señalado como "positivo" que se ha demostrado que el Estado de derecho "funciona" y que "no se puede utilizar la Fiscalía General del Estado para atacar a un adversario político".

"Estas prácticas no pueden consentirse, y por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días. Esto haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal", ha recalcado Ayuso en un evento en Torrejón de Ardoz.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.