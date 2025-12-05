A más citas, más dinero: desde que Ayuso llegó al poder, los hospitales de gestión privada han pasado de tener 185.000 a más de 226.000 pacientes

Los detalles Los hospitales de gestión privada consiguen beneficios muchas veces gracias a los pacientes que llegan de hospitales públicos de otras zonas. La Comunidad de Madrid les paga por cada una de esas citas extra. A más citas, más dinero. Y cada vez tienen más.

Ribera Salud ha sido objeto de controversia por el escándalo del hospital público de Torrejón, donde su CEO sugirió alargar listas de espera para aumentar beneficios. El grupo es propiedad de Vivalto Santé, un conglomerado francés fundado en 2019, que se ha expandido rápidamente y es el tercer grupo sanitario privado en Francia, operando en seis países, incluyendo España desde 2022. En la Comunidad de Madrid, los hospitales de gestión privada han incrementado sus citas desde la llegada de Ayuso al poder, pasando de 185.000 en 2019 a más de 226.000 en 2023. El Hospital de Torrejón, por ejemplo, ha visto un aumento significativo en pacientes provenientes de hospitales públicos cercanos, que han perdido pacientes en los últimos años.

Pero ¿quién es el dueño de Ribera Salud? Vivalto Santé, un grupo francés que se funda en 2019 y que desde entonces ha tenido un crecimiento meteórico. Es ya el tercer grupo privado sanitario en Francia y está presente en seis países, España entre ellos. Aquí llegó en 2022. El modelo que sigue el grupo es de propiedad mixta: el 68% de su capital está controlado por fondos y otro 32% por médicos y empleados.

Desde que Ayuso llegó al poder hace seis años, esos hospitales han pasado de tener 185.000 citas en 2019, a más de 226.000 en el 2023. En el caso del Hospital de Torrejón han ganado cientos de citas en ese periodo: han pasado de 16.118 a 24.377 pacientes.

Pero, ¿esos pacientes de dónde provienen? Lo normal es que la gente busque los que tiene más cerca. Si nos fijamos en el hospital de Torrejón muchos de esos pacientes llegan del Príncipe de Asturias, del Sureste y del Henares. Justo estos tres hospitales públicos, como podemos ver en la tabla que aparece en el vídeo que acompaña esta noticia, han ido perdiendo pacientes.

En el caso del hospital del Príncipe de Asturias, han pasado de 11.505 pacientes en 2019 a 12.939 en 2023. En el hospital de Henares han pasado de 8.672 a 14.165 y en el hospital del Sureste han pasado de 7.047 a 15.693 pacientes en 2023. Cada vez hay más citas que salen de los centros. Por ejemplo, en el caso del hospital del Sureste, más del doble.

