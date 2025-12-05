Ahora

Pregunta formal

El PSOE solicita a la Comisión Europea que analice el rechazo de pacientes "no rentables" en el Hospital de Torrejón

Los detalles El eurodiputado socialista José Cepeda ha trasladado una pregunta formal al Ejecutivo comunitario para que valore si lo sucedido en el centro hospitalario madrileño vulnera las obligaciones europeas en materia de protección de la salud.

Hospital Universitario de TorrejónHospital Universitario de TorrejónAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El PSOE, a través de su eurodiputado José Cepeda, ha trasladado a la Comisión Europea una pregunta formal para que el Ejecutivo comunitario analice si el supuesto rechazo de pacientes "no rentables" en el madrileño Hospital Universitario de Torrejón por parte del Grupo Ribera Salud vulnera las obligaciones europeas en materia de protección de la salud.

En la misiva, los socialistas alertan de que el centro se han hecho eco de las informaciones que aseguran que la empresa gestora habría impartido instrucciones internas para "aumentar listas de espera, reducir intervenciones y rechazar pacientes o tratamientos considerados 'no rentables'", priorizando criterios económicos pese a tratarse de un servicio público financiado por la Comunidad de Madrid.

Además, los eurodiputados recuerdan que cuatro directivos del hospital habrían sido despedidos tras alertar a través del canal ético de los riesgos asistenciales derivados de estas órdenes y de la posible vulneración de derechos de los pacientes. En este sentido, piden a la Comisión que se pronuncie sobre si estas prácticas podrían ser incompatibles con la normativa europea de protección de la salud.

Asimismo, solicitan que Bruselas determine si el despido de quienes denunciaron estas presuntas irregularidades contraviene el Derecho de la Unión y si prevé pedir información al Gobierno regional, responsable de la gestión del hospital, para esclarecer los hechos.

Por último, en redes sociales, los socialistas han calificado de "vergonzoso" el rechazo de pacientes "no rentables" y han insistido en la necesidad de que la Comisión Europea se posicione al respecto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los directivos despedidos de Ribera alertaron de la reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital de Torrejón
  2. División en el PSOE por el caso Paco Salazar ya convertido en coladero electoral: las federaciones exigen acudir a la Fiscalía frente a la dirección que opta por esperar
  3. Pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones en Extremadura con PP y PSOE estancados en las encuestas y la política nacional
  4. El precio de la vivienda, imparable: vuelve a subir en el tercer trimestre y escala un 12,8%
  5. La niña de cuatro años sobrevivió en Alzira porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital
  6. El puente de diciembre estará marcado por el calor y la niebla: los termómetros recogerán hasta 24ºC