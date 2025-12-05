El PSOE solicita a la Comisión Europea que analice el rechazo de pacientes "no rentables" en el Hospital de Torrejón

Los detalles El eurodiputado socialista José Cepeda ha trasladado una pregunta formal al Ejecutivo comunitario para que valore si lo sucedido en el centro hospitalario madrileño vulnera las obligaciones europeas en materia de protección de la salud.

El eurodiputado del PSOE, José Cepeda, ha solicitado a la Comisión Europea que investigue si el supuesto rechazo de pacientes "no rentables" en el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Ribera Salud, infringe las normativas europeas de protección de la salud. El PSOE pide a Bruselas que determine si estas acciones violan el Derecho de la Unión y solicita información al Gobierno regional. En redes sociales, han calificado la situación de "vergonzosa".

El PSOE, a través de su eurodiputado José Cepeda, ha trasladado a la Comisión Europea una pregunta formal para que el Ejecutivo comunitario analice si el supuesto rechazo de pacientes "no rentables" en el madrileño Hospital Universitario de Torrejón por parte del Grupo Ribera Salud vulnera las obligaciones europeas en materia de protección de la salud.

En la misiva, los socialistas alertan de que el centro se han hecho eco de las informaciones que aseguran que la empresa gestora habría impartido instrucciones internas para "aumentar listas de espera, reducir intervenciones y rechazar pacientes o tratamientos considerados 'no rentables'", priorizando criterios económicos pese a tratarse de un servicio público financiado por la Comunidad de Madrid.

Además, los eurodiputados recuerdan que cuatro directivos del hospital habrían sido despedidos tras alertar a través del canal ético de los riesgos asistenciales derivados de estas órdenes y de la posible vulneración de derechos de los pacientes. En este sentido, piden a la Comisión que se pronuncie sobre si estas prácticas podrían ser incompatibles con la normativa europea de protección de la salud.

Asimismo, solicitan que Bruselas determine si el despido de quienes denunciaron estas presuntas irregularidades contraviene el Derecho de la Unión y si prevé pedir información al Gobierno regional, responsable de la gestión del hospital, para esclarecer los hechos.

Por último, en redes sociales, los socialistas han calificado de "vergonzoso" el rechazo de pacientes "no rentables" y han insistido en la necesidad de que la Comisión Europea se posicione al respecto.

