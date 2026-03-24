La figura del ministro-candidato o cómo los resultados del PSOE en Andalucía serán la prueba de fuego para la 'Teoría del Faro'

Los detalles Esta hipótesis de Pedro Sánchez como líder socialista nació en las últimas generales, con cinco ministros como cabezas de lista en sus respectivos territorios para recuperar el voto tras el batacazo del 28M.

María Jesús Montero ha sido designada por Pedro Sánchez para recuperar Andalucía, un bastión tradicionalmente socialista. Esta estrategia forma parte de la 'Teoría del Faro', que busca atraer votantes mediante figuras con visibilidad institucional. Tras el éxito en Cataluña con Salvador Illa y en Las Palmas con Carolina Darias, la estrategia fracasó en Aragón con Pilar Alegría, mostrando que popularidad no siempre se traduce en votos. En Castilla y León, el PSOE mejoró resultados con Carlos Martínez. Andalucía será una prueba crucial para Montero, cuyo éxito podría influir en futuros candidatos como Diana Morant, Óscar López y Ángel Víctor Torres.

María Jesús Montero es la designada por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para recuperar un territorio tradicionalmente socialista, Andalucía. Se trata de la segunda de los cinco ministros candidatos con los que Sánchez persigue la 'Teoría del Faro'. Es decir, atraer a los votantes en lugar de perseguirlos.

Todas son figuras que ya tienen visibilidad institucional y a los que se presupone garantía de liderazgo territorial. Una teoría que nace de las últimas generales, con cinco ministros como cabezas de lista en sus respectivos territorios para recuperar el voto tras el batacazo del 28M. Bajo esta premisa, por qué no probar a nivel autonómico.

Lo hicieron en los comicios de Cataluña en 2024 que terminaron con la victoria de Salvador Illa, tras dejar la cartera de Sanidad para dedicarse de lleno a su tierra. Por primera vez en la historia, el PSC ganaba las elecciones en votos y en escaños. Un éxito que a nivel municipal también cosechó su sucesora al frente del Ministerio: Carolina Darias. Con ella, los socialistas no solo consiguieron mantener Las Palmas de Gran Canaria, sino que fue la única de las diez grandes ciudades de España donde repitieron como primera fuerza.

Ahora bien, la segunda prueba, la más reciente, no funcionó. Hasta cinco escaños perdieron los socialistas, igualando su peor resultado, en las elecciones del pasado febrero en Aragón con la que fuera ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, como cabeza de lista. Este caso demostró que popularidad no es sinónimo de votos y que existe el riesgo de que el candidato capitalice el desgaste del Gobierno.

De hecho, las últimas autonómicas celebradas en Castilla y León volvieron a tumbar esa 'Teoría del Faro', después de que el PSOE evitara el descalabro y recuperara votos, además de dos escaños. El candidato fue un Carlos Martínez sin tanto peso político, muy pegado al territorio y respaldado por Ferraz, pero no del ala 'sanchista'.

De esta manera, entre las cuatro que quedan, la prueba de fuego será sin duda Andalucía. Por un lado, el perfil de su candidata, debido a que la vinculación con Moncloa de María Jesús Montero es aún mayor, al haber acumulado el mayor poder orgánico después de Sánchez en el Consejo de Ministros. Por otro, están las encuestas, que apuntan a un posible batacazo histórico del PSOE.

Por eso, lo que ocurra allí será clave para el futuro de los otros tres ministros que se la juegan más adelante: Diana Morant en la Comunitat Valenciana para 2027; Óscar López en la Comunidad de Madrid; y Ángel Víctor Torres en Canarias. De esta manerea y de momento, esta se presenta como una estrategia para unas elecciones generales, porque para unas autonómicas queda mucho por ver.

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