La Policía descubrió al registrar la empresa que pagó más de medio millón a las hijas de Zapatero que no existía físicamente

Agentes de la Policía Nacional guardan material incautado en un vehículo de la UCO durante el registro a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid

Entre líneas Esta circunstancia abona la tesis de que Inteligencia Prospectiva es una empresa fantasma, tal y como recogió la ONIF en un informe en el que detallaba que se trata de "una sociedad carente de actividad real cuya operativa económica y financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada".

La investigación sobre Inteligencia Prospectiva, vinculada a pagos de más de medio millón de euros a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, ha revelado que la empresa podría ser una entidad fantasma. La UDEF intentó registrar su supuesto domicilio en Madrid, pero no encontró ninguna oficina, lo que refuerza las sospechas de que la empresa carece de actividad real. Según un informe de la ONIF, la empresa podría estar involucrada en operaciones financieras irregulares. El juez José Luis Calama investiga si la dirección proporcionada es incorrecta o si se trata de un domicilio particular. Además, se han identificado pagos significativos a entidades relacionadas con Zapatero y sus asociados, mientras que la empresa ha cambiado de nombre en varias ocasiones.

El registro contra la empresa Inteligencia Prospectiva, investigada por pagar más de medio millón de euros a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, no llegó a ejecutarse al no existir ninguna oficina en el domicilio social aportado por la compañía al Registro Mercantil.

Según fuentes de la investigación consultadas por laSexta, los agentes de la UDEF que se personaron el martes en la sede de la compañía, domiciliada en el número 187 del paseo de la Habana de Madrid, comprobaron que se trata de un edificio residencial en el que no existe ninguna oficina relacionada con esta empresa.

Esta circunstancia abona la tesis de que Inteligencia Prospectiva es una empresa fantasma, tal y como recogió la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) en un informe aportado a la causa el pasado 25 de febrero, en el que detallaba que se trata de "una sociedad carente de actividad real cuya operativa económica y financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con un uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero y a canalizarlos hacia sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez".

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenado a los agentes que averigüen si la sociedad ha cambiado la dirección de su sede, si sus gestores aportaron una dirección incorrecta o si se trata de un domicilio particular en el que la empresa fue registrada.

Pagos a las hijas de Zapatero

Según el auto de imputación de Zapatero, Inteligencia Prospectiva realizó pagos de 561.000 euros a la empresa Whatthefav, propiedad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de Zapatero; de 368.258,72 a Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez; y de 266.200 euros al think tank Gate Center.

La empresa pertenece a los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, que acudieron a Zapatero para optar a la compra-venta de petróleo venezolano, que asignaba la actual presidenta del país, Delcy Rodríguez, a la que se referían en las conversaciones intervenidas como "la Dama".

Inteligencia Prospectiva, según el auto, realizó en los últimos cinco años varias ampliaciones de capital para compensar sus balances contables, que consistían en "ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros" y "un volumen de gastos por servicios exteriores y trabajos realizados por terceros extraordinariamente elevado".

El juez destaca que entre 2020 y 2025 Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, "cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada".

La empresa, además, cambió de nombre en dos ocasiones al haber sido identificada antes como Beren Europe y Alaska Ilimitada.

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