Doble presión a Sánchez para apoyar el decreto anticrisis: Junts exige la quita del IVA a los autónomos y el PP pide retrasar la votación

Los detalles Con la abstención de Podemos confirmada, el decreto anticrisis está en manos del PP y Junts. Los de Puigdemont piden bajar el IVA a los autónomos mientras los 'populares' exigen que se rebaje el IRPF y se atrase la votación del jueves.

Pedro Sánchez enfrenta una doble presión para aprobar el decreto anticrisis en el Congreso. Junts, crucial en la votación, exige eliminar el IVA para autónomos a cambio de su apoyo. Si Junts no obtiene lo que desea y vota en contra, el Gobierno necesitaría que el PP se abstuviera para avanzar. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que el Gobierno debe reconsiderar y aplazar la votación, ya que el decreto está vigente desde el domingo. Feijóo critica que se acepte solo la reducción del IVA energético y no del IRPF, y aboga por deflactar la tarifa para aliviar la economía de los ciudadanos. A pesar de sus demandas, el PP no ha definido su postura en la votación, aunque en privado sugieren que podrían abstenerse.

Pedro Sánchez tiene doble presión para sacar adelante el decreto anticrisis que se votará este jueves en el Congreso. Junts, quien puede ser decisivo en esta votación, ha puesto una nueva exigencia para aprobar el decreto. Según ha podido saber laSexta esta mañana los de Junts habrían puesto encima de la mesa y exigido al Gobierno la quita del IVA a los autónomos para dar su apoyo.

De esta manera, queda todo en manos del PP y Junts. Los de Puigdemont piden bajar el IVA a los autónomos mientras los 'populares' exigen que se rebaje el IRPF. Con la abstención de Podemos ya confirmada, si finalmente Junts no consigue sus pretensiones y se negase, el Gobierno necesitaría que el PP, por lo menos, se abstuviera, para poder sacar adelante el decreto.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya lo ha dejado claro: cree que el Gobierno "tiene que recapacitar" y considera que la votación se debería atrasar más allá del jueves.

"Tenemos tres medidas. El Gobierno ha aceptado una y rechazado dos. Ha aceptado reducir el IVA de la energía, no el IRPF y en el ámbito de propuestas energéticas, que no entiendo que vaya en este RDL, prevé qué hay que cerrar las centrales nucleares. Espero que el Gobierno recapacite. Estas medidas no van a ser suficientes, necesitamos rebajar el IRPF", ha comentado Feijóo esta mañana en Espejo Público.

"Proponemos una deflactación de la tarifa para facilitar poder adquisitivo a la gente, no solo suben los combustibles. También los alimentos, la vivienda. Bajando combustibles no solucionamos el problema. Tenemos que darle un poco de cancha a los españoles para llegar a fin de mes", ha defendido el líder del PP.

Así, Feijóo ha insistido que "el Gobierno no tiene que llevar esto el jueves". "Está en vigor, tienen un mes", ha apuntado. De esta manera, el 'popular' ha pedido modificar el decreto, algo que no se puede hacer ya que el texto ha sido publicado en el BOE y ya está en vigor. De hecho, fue el pasado domingo cuando el decreto entró en vigor.

Aunque Feijóo ha pedido modificar el decreto y rebajar el IRPF, no ha dejado clara su posición respecto a la votación. En privado, dirigentes del PP apuntan a laSexta que lo coherente sería abstenerse ya que hay muchas medidas calcadas a las que propusieron desde el partido. Aun así, insisten en que es muy importante esa deflactación del IRPF.

Las medidas del decreto anticrisis

El primer real decreto para paliar la crisis derivada por la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán contiene la rebaja del IVA de la luz, el gas y los carburantes al 10%. También rebajas al impuesto especial sobre la electricidad y al impuesto al valor de producción eléctrica. Se prohíben cortes de suministros básicos a los más vulnerables y hay un incremento del descuento del bono social eléctrico, con aumentos también a las ayudas al bono social. Además, contiene un bloque de medidas para acelerar la transición energética.

También hay una rebaja al impuesto especial a los hidrocarburos. En estos momentos, el tipo del impuesto especial de hidrocarburos es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina. Asimismo, se aplica un descuento de 20 céntimos en el carburante a transportistas y agricultores. Se refuerza el bono social eléctrico y térmico y hay deducciones por eficiencia y vehículos eléctricos. Así, se aplicarán medidas de impulso a la energía verde (hidrógeno), el fomento del autoconsumo compartido y el apoyo a las cooperativas energéticas.

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