Jesús Vázquez se sincera sobre su "nueva etapa" lejos de "la noche y el alcohol": "Sigo en terapia para asumir mi nueva vida con felicidad"

En La Noche de Aimar, Jesús Vázquez habla de su cambio de vida, la terapia y cómo afronta una etapa "más tranquila" tras años de excesos y fama: "He probado todo y me he divertido".

Jesús Vázquez confiesa a Aimar Bretos estar "en otra etapa de su vida" donde ha dejado "la noche y el alcohol" atrás. "He sido muy travieso de joven, he jugado con todo, con armas peligrosas, he probado todo y me he divertido. Creo que es la edad para experimentar y, como ya lo he vivido todo, creo que empieza otra etapa de mi vida que quiero disfrutar igual", asegura. Una etapa "más tranquila", lejos del "barullo y beber".

Una transición de la que, reconoce, no ha sido fácil salir: "Sigo haciendo terapia para asumir esta nueva etapa de mi vida, asumirla con felicidad y acogiéndome a mí mismo".

Una de las cosas que ha explorado es "viajar más", reconociendo que en algunos viajes ha descubierto que, por ejemplo, "le conocen más en Cuba que en España". Una declaración que ha dado pie a hablar sobre el peso de la fama y qué sentiría si saliera a la calle y no le conociera nadie. "Vértigo, porque uno se acostumbra", admite Vázquez, quien asegura que pese a tener "ese precio a ser reconocido", siempre que se acerca alguien "hay que tratarlo bien" y con educación.

Eso sí, reconoce que "le cuesta mucho sostener el elogio": "Me da mucha vergüenza que me digan cosas buenas, mucho corte", ríe.

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