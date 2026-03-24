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Candidata del PSOE en Andalucía

María Jesús Montero se despide emocionada de su último Consejo de Ministros antes de abandonar el Gobierno

Entre líneas Los compañeros de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda han visto muy emocionada a su compañera, que ha transmitido un entusiasmo enorme por Andalucía ante el reto que tiene que afrontar a partir de ahora como candidata del PSOE a las elecciones.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros

El de este martes ha sido el último Consejo de Ministros para María Jesús Montero. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda se ha despedido muy emocionada de sus compañeros, a quienes ha transmitido un entusiasmo enorme por Andalucía ante el reto que tiene que afrontar a partir de ahora.

Según ha podido confirmar laSexta, Montero ha trasladado a sus compañeros que ella entiende la política como un servicio y que ahora tiene que prestar ese servicio en su tierra. Este lunes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció la convocatoria de elecciones para el domingo 17 de mayo, comicios para los que Montero será la candidata de PSOE.

Por el momento, el Gobierno descarta realizar cualquier cambio en la plantilla de ministros, con varias incógnitas sobre la mesa. La primera es si Sánchez va a seguir manteniendo a una mujer en la vicepresidencia primera y la segunda es si se van a juntar las carteras de Economía y Hacienda, que recaerían en Carlos Cuerpo.

Sea como fuere, no se espera que este martes se anuncie ningún cambio y este miércoles tendrá lugar la comparecencia de Sánchez sobre el conflicto en Oriente Medio, por lo que se antoja complicado que se conozcan novedades antes del jueves.

Fuentes de Moncloa trasladaban tranquilidad a la hora de afrontar un relevo que tenían asumido, como podía pasar con la situación de Pilar Alegría antes de dejar su puesto de portavoz y ministra del Gobierno para ser candidata a las elecciones en Aragón.

Por el momento desde Moncloa no se dan pistas acerca del posible sustituto de Montero ni se desvela si habrá más cambios en el Gobierno. Lo que sí que parece seguro es que será su sustituto quien tenga que presentar el proyecto de ley de Presupuestos, pospuesto una vez más por la situación de la guerra en Oriente Medio. Será la quinta remodelación del Gobierno de Sánchez en la presente legislatura, tras las salidas de Calviño, Escrivá, Ribera y Alegría.

La propia Montero se ha mostrado "contenta" de que las elecciones se celebren "cuanto antes" y no pone fecha a su salida del Ejecutivo, limitándose a señalar que hay margen para anunciar su salida, que se dará en los próximos días. Preguntada en una entrevista en la Cadena SER si el de este martes será su último Consejo de Ministros, la todavía ministra confesó que "estará por ahí". Sí que sabemos que Montero tiene previsto comparecer este martes a las 16:00 horas en la sede regional del PSOE, aunque desconocemos el contenido sobre el que girará esa comparecencia.

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