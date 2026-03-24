Montero pone la vista en las elecciones de Andalucía sin presentar unos Presupuestos mientras Moncloa ultima su relevo

Entre líneas Desde el Gobierno recuerdan que su vicepresidenta primera tiene 15 días para salir del Ejecutivo, ya que es el plazo para presentar las candidaturas a la Junta de Andalucía. Montero tiene por delante un Consejo de Ministros y una sesión de control al Gobierno.

María Jesús Montero se prepara para dejar su cargo como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, tras la convocatoria de elecciones en Andalucía por Juanma Moreno. Montero será la candidata del PSOE a la Junta, con 15 días para oficializar su candidatura. Desde Moncloa, se muestra tranquilidad ante este relevo, similar al de Pilar Alegría. Montero participará en un Consejo de Ministros y una sesión de control antes de su salida, aún sin fecha definida. No hay pistas sobre su sustituto, quien presentará el proyecto de ley de Presupuestos. Montero busca mejorar los resultados del PSOE en Andalucía, tras sus 30 escaños en 2022.

Últimos días de María Jesús Montero como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La decisión de Juanma Moreno de convocar las elecciones en Andalucía el 17 de mayo hace que Montero afronte su salida del Ejecutivo para ser la candidata del PSOE a la Junta, teniendo 15 días por delante para oficializar su candidatura.

Fuentes de Moncloa trasladan tranquilidad a la hora de afrontar un relevo que tenían asumido, como podía pasar con la situación de Pilar Alegría antes de dejar su puesto de portavoz y ministra del Gobierno para ser candidata a las elecciones en Aragón. Montero tiene por delante un Consejo de Ministros este martes y una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados este miércoles, días en los que no parece —en principio— que tengamos novedades de su posible relevo.

La propia Montero se ha mostrado "contenta" de que las elecciones se celebren "cuanto antes" y no pone fecha a su salida del Ejecutivo, limitándose a señalar que hay margen para anunciar su salida, que se dará en los próximos días. Preguntada en una entrevista en la Cadena SER si el de este martes será su último Consejo de Ministros, la todavía ministra confesó que "estará por ahí". Sí que sabemos que Montero tiene previsto comparecer este martes a las 16:00 horas en la sede regional del PSOE, aunque desconocemos el contenido sobre el que girará esa comparecencia.

Por el momento desde Moncloa no se dan pistas acerca del posible sustituto de Montero ni se desvela si habrá más cambios en el Gobierno. Lo que sí que parece seguro es que será su sustituto quien tenga que presentar el proyecto de ley de Presupuestos, pospuesto una vez más por la situación de la guerra en Oriente Medio. Será la quinta remodelación del Gobierno de Sánchez en la presente legislatura, tras las salidas de Calviño, Escrivá, Ribera y Alegría.

El objetivo de Montero será levantar al PSOE del que fue su peor resultado en unas elecciones andaluzas, cuando se quedó en 30 parlamentarios en el año 2022. Montero cree que Moreno ha decidido convocar ya las elecciones autonómicas porque "teme el repunte del PSOE" y porque "la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante". La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha subrayado que "nadie puede imaginar una mejor candidata" que la vicepresidenta primera del Gobierno, con la esperanza de que "la ciudadanía despierte" y evite que Vox llegue a las instituciones.

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