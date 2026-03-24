Andalucía se prepara para votar: fechas clave y candidatos para las elecciones del 17 de mayo

Los detalles Juanma Moreno ha convocado elecciones en Andalucía para el 17 de mayo. Ahora, los candidatos tienen 15 días para poder presentarse. El 1 de mayo dará comienzo la campaña electoral.

El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado elecciones regionales para el 17 de mayo, con la campaña comenzando el 1 de mayo. Los partidos deben registrar coaliciones del 1 al 16 de abril y presentar listas de candidatos del 8 al 13 de abril. La campaña dura 15 días, finalizando el 15 de mayo, con el 16 como jornada de reflexión. Las elecciones se celebrarán el 17 de mayo. Juanma Moreno, del PP, busca revalidar su victoria sin pactar con Vox. María Jesús Montero será la candidata del PSOE. Las encuestas indican que el PP ganaría, pero sin mayoría absoluta, obteniendo entre 50 y 55 escaños, mientras que el PSOE conseguiría entre 23 y 27. Vox podría aumentar su presencia, alcanzando entre 19 y 22 escaños.

El presidente de la Junta de Andalucía ha anunciado la convocatoria de elecciones regionales el próximo 17 de mayo. Eso abre un calendario que, de acuerdo a la legislación vigente, fija el comienzo de la campaña en un festivo, el 1 de mayo.

Las fechas más importantes del calendario electoral comenzarán del 1 al 16 de abril, donde todos los partidos deben registrar las coaliciones con las que se presentan. Más tarde, del 8 al 13 de abril, los partidos tienen que presentar las listas provinciales de candidatos.

Una vez hecho todo esto, el 1 de mayo, se da inicio a la campaña electoral, que dura 15 días. Tras estas dos semanas, el 15 de mayo será el último día de campaña y el 16 la jornada de reflexión.

Tras esto, el 17 de mayo, tal y como ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, se celebrarán las elecciones, cuya votación durará desde las 09:00 horas hasta las 20:00 horas.

Al día siguiente, los partidos empiezan los procesos de negociación en caso de necesitar acuerdos para gobernar. Si hay mayoría absoluta, desde esa fecha se irán conociendo los nombres de los consejeros del nuevo Ejecutivo andaluz.

Tras esto, el 11 de junio se celebra el Pleno de constitución del Parlamento, ya que debe realizarse 25 días después de las elecciones como fija el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Una vez que la Presidencia del Parlamento haya consultado con los grupos, se celebra el pleno de investidura. De esta forma, entre junio o julio se conocerá al nuevo Gobierno en caso de que haya presidente. Si no hay acuerdo, dos meses después de la primera votación, se disuelve el Parlamento y se convocan elecciones de nuevo.

Con este calendario, y si hay mayoría absoluta o acuerdo, el Gobierno andaluz debería estar funcionando en verano. Podría ser en julio, como ha señalado Juanma Moreno en su mensaje para anunciar la convocatoria de elecciones.

Candidatos a las elecciones andaluzas

El PP vuelve a presentar como candidato a Juanma Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía, que logró su primera mayoría absoluta en 2022 después de gobernar antes con Ciudadanos. En esta ocasión, mira a los comicios con la esperanza de revalidar su victoria y no tener que pactar con Vox.

En las filas socialistas, vuelve a la política andaluza como candidata a la Presidencia de la Junta la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, como la esperanza del PSOE de evitar otra mala cita electoral, pero con un rostro muy vinculado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Hasta ahora, aquellas figuras más cercanas al presidente español, el caso de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura o de Pilar Alegría en Aragón, han cosechado peores resultados en sus citas electorales que las que consiguió el candidato en Castilla y León, el hasta entonces alcalde de Soria, Carlos Martínez, que incluso mejoró los resultados socialistas pese a que no le ha sido suficiente para desbancar al PP.

El PSOE parte con la expectativa de recuperar la Junta tras casi ocho años de Gobierno del PP. La ministra tiene 15 días, el plazo que hay para presentar a los candidatos, para dejar tanto el Gobierno como el Ministerio de Hacienda y pasar a encabezar la lista PSOE andaluz en los comicios.

En el caso de Vox, aún no hay candidato oficial. Manuel Gavira, portavoz de su grupo parlamentario, es quien suena con más fuerza y quien ha centrado la labor de interpelación al presidente de la Junta en los plenos del Parlamento de Andalucía.

Por su parte, las llamadas formaciones de izquierda alternativa, concurrirán a las elecciones andaluzas bajo tres papeletas distintas, con algunas de ellas en indecisión sobre si acudir o no en coalición.

Por Adelante Andalucía, será José Ignacio García quien concurra como cabeza de cartel. Por Podemos, Juan Antonio Delgado. Por Andalucía, presenta a Antonio Maíllo. No ha habido acuerdo en las izquierdas y, de hecho, su convivencia en estos cuatro años de legislatura ha sido, a ratos, tirante.

El PP ganaría sin mayoría absoluta

Las últimas encuestas realizadas antes de conocerse la convocatoria electoral señalan que el PP volvería a ser el ganador, pero sin mayoría absoluta. Según la encuesta de Sigma Dos elaborada para El Mundo, los 'populares' obtendrían entre 53-55 escaños, es decir, rozarían la mayoría absoluta. El PSOE se situaría entre los 24-27 representantes, Vox se quedaría entre los 20-21 escaños, Por Andalucía estaría en la horquilla de los 5-7 y Adelante Andalucía conseguiría 4 escaños.

Unos resultados parecidos a las estimaciones de voto de la encuesta preelectoral de Andalucía elaborada por Gesop para Prensa Ibérica en febrero, que señala que el PP obtendría un 38,5% de los votos y entre 50 y 53 escaños. No logrando los 55 que necesita para la mayoría.

Por su parte, el PSOE obtendría un 20% de estimación de voto y entre 23 y 27 representantes en el Parlamento.

Por último, según se desprende de la última encuesta del Votómetro, una proyección demoscópica hecha por Redlines para The Objective, el PP andaluz perdería diputados y se quedaría en una horquilla de entre 50 y 54.

El PSOE caería hasta su peor resultado histórico, quedándose entre 23 y 26 escaños. Por su parte, Vox experimentaría una subida sólida y constante, pasando al 17,2%, lo que les garantiza una presencia de entre 19 y 22 escaños.

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