Ferraz, Sánchez y el candidato: el PSOE niega vincular la subida electoral en Castilla y León con que Martínez sea poco 'sanchista'

¿Por qué es importante? El PSOE ha conseguido frenar la sangría en las elecciones autonómicas. Tras las bajadas de Aragín y Extremadura, consiguen sumar dos procuradores con Carlos Martínez en Castilla y León

En Ferraz, tras las elecciones en Castilla y León, el PSOE celebra haber sumado dos procuradores, rompiendo la tendencia negativa de Extremadura y Aragón. A pesar de la euforia, Carlos Martínez, el candidato socialista, admite que no está completamente satisfecho y llama a la autocrítica. Martínez, exalcalde de Soria, es visto como un candidato cercano al terreno, lo que ha sido clave en su éxito. Ferraz intenta desvincular la mejora de su alejamiento del Gobierno central y reivindica el papel de Pedro Sánchez, quien ha sido activo en la campaña, defendiendo el "No a la guerra" y rentabilizando el voto útil.

En Ferraz, este lunes poselectoral, intentan vincular parte del resultado que han obtenido en Castilla y León. Han conseguido sumar dos procuradores más y romper así la tendencia de Extremadura y Aragón, con Sánchez y su "No a la guerra". En el PSOE, 24 horas después, niegan la idea de que esa subida electoral tenga que ver con que Carlos Martínez sea un hombre alejado de la esfera del Gobierno, no tan cercano a Pedro Sánchez.

Porque en la noche del lunes, entre los socialistas de Castilla y León reinaba la euforia y la emoción. Los vítores entre los presentes se repetían porque han ganado dos procuradores en estas elecciones autonómicas del 15M. "En el Partido Socialista hemos subido dos, nos daban por amortizados, no lo estábamos tanto", decía el candidato socialista, Carlos Martínez. "Porque no solamente somos un partido histórico de convicción, de valores, sino porque tenemos un proyecto para esta tierra".

Y son precisamente esas expectativas las que justifican la celebración. Porque, y esto es importante, ha habido autocrítica por parte de Martínez. "No estoy contento", ha dicho. Y ha ido más allá: "A uno no le gusta perder ni al futbolín" y reconoce que los resultados conseguidos están "un poquito por debajo, que es lo que cabrea".

Por ello, Carlos Martínez, el exalcalde de Soria, resume así sus resultados electorales en Castilla y León: "Hemos subido, sí. Estamos satisfechos, no. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, de reflexión permanente".

La realidad es que estos comicios han sido diferentes, pues hay que recordar que el PSOE venía de pasarlas mustias en Extremadura y en Aragón, con diez y cinco diputados respectivamente, y que ahora, vive un respiro con un candidato muy pegado al terreno. Alcalde de Soria desde 2007. "Ha hecho muchas cosas por Soria y le da una tarjeta de presentación impresionante. Él tiene en la cabeza Castilla y León", asegura Montse Mínguez, la portavoz del PSOE. "Muy cercano, un candidato", insiste Mínguez.

Trata Ferraz de desvincular la mejora del hecho de que, Martínez, no venga del Consejo de Ministros o de que no sea especialmente 'sanchista'.

Reivindican que Sánchez ha estado muy presente. "Tenemos un secretario y presidente del Gobierno que ha arrimado el hombro durante toda la campaña". Y lo ha hecho defendiendo el "No a la guerra" en unas elecciones donde el PSOE ha rentabilizado el voto útil. "Hoy ser español es un orgullo, porque otra vez el presidente nos ha colocado en el lado correcto de la historia", sentencia la portavoz del partido.

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