Óscar López asegura que el PP de Ayuso "se desmorona" tras el cese de su consejero de Educación

El contexto Este lunes se anunció el cese del ya exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, en medio de las protestas contra la nueva ley autonómica de universidades (Lesuc).

Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, ha criticado el mandato de Isabel Díaz Ayuso tras el cese de Emilio Viciana como consejero de Educación, afirmando que su gobierno "se desmorona". El cese, motivado por la controversia en torno a la Ley de Universidades, ha desencadenado una serie de dimisiones en el Partido Popular de Madrid, incluyendo la del portavoz de Educación, Pablo Posse, y otros parlamentarios. Ayuso ha nombrado a Mercedes Zarzalejo como nueva consejera, lo que sugiere una postura de confrontación con el Gobierno central. Viciana, por su parte, asegura que su cese fue "a petición propia".

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado este martes que el mandato de Isabel Díaz Ayuso en el Partido Popular de Madrid "se desmorona" tras el cese de su consejero de Educación. Emilio Viciana. A través de sus redes sociales, López ha apuntado que la presidenta madrileña "no consigue doblegar a los rectores con su sectaria Ley de Universidades y ahora se suceden los ceses y dimisiones en su Gobierno".

Esta crítica de Óscar López llega 24 horas después del cese de Emilio Viciana como consejero de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno autonómico, que ha sido sustituido por Mercedes Zarzalejo Carbajo. Según ha podido saber laSexta, la financiación de las universidades y las protestas contra la nueva ley autonómica de universidades (Lesuc) podrían estar detrás del cese.

Con el nombramiento de Zarzalejo, Ayuso parece apostar por una mayor confrontación con el Gobierno central, ya que la nueva consejera fue la encargada de interrogar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Dicha comisión pretendía investigar si hubo "trato de favor" hacia Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en la Cátedra de Transformación Social Competitiva y en los másteres vinculados a esa cátedra que codirigía o impulsaba.

Cascada de dimisiones

El cese de Viciana ha provocado la dimisión del portavoz de Educación del PP en la Asamblea de Madrid, Pablo Posse, y las renuncias posteriores los parlamentarios Mónica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud.

Durante la sesión de la comisión de Educación celebrada este martes en la Asamblea de Madrid, Posse ha leído un mensaje que, según ha dicho, le han enviado ambos directores generales para decirle que "en los próximos días cesarán de sus cargos" y trasladar su agradecimiento a los portavoces parlamentarios por su trabajo en la comisión. Posse ha aprovechado para comunicar que él mismo renunciará a su acta de diputado, no sin antes agradecer la labor de Viciana, quien "ha puesto en marcha medidas muy importantes", y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "por la oportunidad y la confianza en estos años".

Viciana asegura que su cese ha sido "a petición propia"

Tras la cascada de dimisiones en el PP de Madrid, el exconsejero Emilio Viciana se ha despedido del Ejecutivo madrileño asegurando que "ha sido un honor servir a los madrileños" tras un cese que, según su testimonio, se ha producido "a petición propia". "Ha sido un honor servir a los madrileños estos años. Hoy se publica mi cese -a petición propia-, y quiero agradecer a mi equipo la gran labor hecha", ha comunicado el ya exconsejero a través de sus redes sociales.

