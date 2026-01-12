Diana Morant acusa a Pérez Llorca de "encubrir" a los responsables de la DANA y afirma que "empiezan los juegos del hambre" del PP en Catarroja

Los detalles Asegura que el PSPV pedirá la comparecencia urgente en Les Corts del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, criticó al PP por su gestión de la DANA, afirmando que han comenzado los "juegos del hambre" dentro del partido al culparse mutuamente. Tras el careo judicial entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, Morant anunció que solicitarán la comparecencia urgente del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para explicar la gestión de la DANA, que dejó 231 muertos. Acusó al Consell del PP de negligencia y destacó que varios cargos populares han testificado. Morant también se mostró dispuesta a revelar sus conversaciones del día de la tragedia si fuera necesario.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha considerado este lunes que "ya han empezado los juegos del hambre" del PP por la gestión de la DANA, donde "han pasado de decir que todo lo hicieron bien" el 29 de octubre de 2024 "a echarse las culpas unos a otros".

Así lo ha señalado tras el careo ante la jueza de la DANA entre la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca, en unas declaraciones a los medios de comunicación. La ministra ha aprovechado para anunciar que van a pedir la comparecencia urgente en Les Corts del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

A juicio de Morant, es necesario que el nuevo president dé explicaciones sobre la gestión de la DANA en cuyas inundaciones murieron 231 personas, pues no le han escuchado hablar de ella a quien "ha entrado por la puerta de atrás" a dirigir la Generalitat tras la dimisión de su antecesor, Carlos Mazón, por la gestión de ese episodio.

Ha opinado que ahora se va a ver en el PP "quién culpa a quién" y quién "se sale de rositas de esta nefasta gestión" que a su juicio incumbe a todo el Consell y a todo el PP, también a nivel nacional, destacando que por el juzgado han declarado como testigos varios cargos populares, como Alberto Núñez Feijóo, Juanfran Pérez Llorca o Vicent Mompó.

"Lo que está claro es que un año y cuatro meses después sabemos que quien fue negligente y criminal fue el Consell del PP, el anterior Consell y el actual Consell, porque es el mismo con el señor Pérez Llorca", ha aseverado Morant, quien ha afirmado que el president "no puede esconderse de la gestión de su partido" y de su Gobierno en la DANA.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha afirmado que Pérez Llorca es un "encubridor" y hay que exigirle explicaciones sobre la "negligente gestión" de la DANA y sobre el "desfile" de altos cargos, ex altos cargos y responsables del Partido Popular ante la jueza que instruye la causa penal.

Por otra parte, preguntada sobre si estaría dispuesta a dar a conocer sus whatsapps del día de la tragecia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, Morant ha dicho que "si tienen algún interés" no tendrá "ningún problema".

Ha destacado que aquel día mantuvo conversaciones con "multitud de alcaldes y alcaldesas", pues "era evidente" que "algo grave estaba ocurriendo" en la Comunitat Valenciana, y ha considerado que "los únicos que tardaron" en ponerse en contacto fueron Feijóo y Mazón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.