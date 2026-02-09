El PSOE cierra filas con Alegría, que sigue como líder de la oposición en Aragón y pide tiempo para "analizar" un batacazo sobre el que Sánchez calla

Mientras tanto... El PSOE culpa al PP del brutal ascenso de Vox y asegura que Jorge Azcón ha hecho una campaña "sucia" que ha beneficiado a la formación de Santiago Abascal.

El PSOE ha cerrado filas en torno a Pilar Alegría tras el mal resultado en las elecciones de Aragón, donde la exministra de Educación igualó el peor desempeño histórico del partido en la región, obteniendo solo 18 escaños. Tanto en el PSOE de Aragón como en Ferraz eximen a Alegría de responsabilidad, atribuyendo la derrota a una "campaña sucia" del PP y al poco tiempo para posicionarse como alternativa. Pedro Sánchez ha evitado comentar el resultado, y no hay autocrítica en el partido. Alegría asumirá el liderazgo de la oposición, con el respaldo del PSOE para construir una alternativa futura.

Cierre de filas en torno a Pilar Alegría. Es la respuesta que el PSOE ha dado tras el batacazo de este domingo en las elecciones de Aragón, en las que la exministra de Educación y exportavoz del Gobierno de Pedro Sánchez ha igualado el peor resultado de la historia de los socialistas en la región, quedándose con tan solo 18 escaños, cinco menos que en 2023.

No obstante, tanto en el PSOE de Aragón como en Ferraz tratan de quitar responsabilidad a Alegría de la derrota. Ni en Zaragoza ni en Madrid creen que la candidata mereciera este resultado, y lo achacan a la "campaña sucia" del PP y al poco tiempo que Alegría ha tenido para perfilarse como alternativa real a Jorge Azcón.

Este lunes, Alegría ha comparecido en la sede del PSOE de Aragón tras reunirse con la Ejecutiva Regional, y allí ha anunciado que seguirá al frente de los socialistas aragoneses y asumirá el liderazgo de la oposición. "Mi papel es liderar la oposición, que es donde me han mandado los aragoneses", ha dicho Alegría, que ha asegurado que encabezará una "oposición seria y responsable para que el PSOE pueda volver a ganar las elecciones municipales en Aragón" en 2027.

En esa misma comparecencia, Alegría ha sido preguntada en varias ocasiones por las causas que han llevado al PSOE a igualar los peores resultados de su historia. Sin embargo, la exministra de Educación ha evitado dar una respuesta clara y ha asegurado que "tendremos días para analizar el resultado". "Creo que es una combinación de distintos elementos, tenemos que ver municipio a municipio qué ha podido suceder", ha añadido.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha querido pronunciarse acerca del duro golpe sufrido por su partido en Aragón. El líder socialista ha participado en dos actos a lo largo de la mañana, y en ambos ha evitado hablar sobre la derrota electoral de Alegría. Por el momento, y transcurridas casi 24 horas desde el final del escrutinio, no hay atisbo de autocrítica en las filas del PSOE.

De hecho, la Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido este lunes en la calle Ferraz, y lo ha hecho sin Alegría, que quería dar explicaciones a sus compañeros de candidatura antes de rendir cuentas ante la dirección encabezada por Pedro Sánchez. En cualquier caso, tanto en Zaragoza como en Madrid, los socialistas hacen un mismo diagnóstico: el batacazo en Aragón nada tiene que ver con Pilar Alegría.

