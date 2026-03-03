ERC presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Salvador Illa

La secretaria general de ERC y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany

Los detalles La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, explicó que "no ha sido posible avanzar" en la recaudación del IRPF, pero "seguimos negociando y mirando si es posible avanzar".

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, anunció que su partido presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Ejecutivo de Salvador Illa en el Parlament. Esta decisión se debe a que ERC considera que el Gobierno de la Generalitat se ha resignado ante el PSOE y que no se ha avanzado en la negociación sobre el IRPF. Alamany destacó que esta postura es coherente con el posicionamiento del partido, ya que Oriol Junqueras había advertido sobre este paso si las negociaciones no progresaban. ERC busca garantías de que el Ministerio de Hacienda y el PSOE apoyen la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, avanzó este martes que su partido presentará este martes en el Parlament una enmienda a la totalidad a los presupuestos presentados por el Ejecutivo de Salvador Illa porque es "el mecanismo coherente respecto a nuestro posicionamiento", ya que "no avalará la resignación del Gobierno de la Generalitat ante el PSOE".

Alamany ha anunciado que su grupo presentará este mismo martes una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos al constatar que no se ha "avanzado" en la carpeta del IRPF porque "el PSC no ha sido capaz de mover al PSOE en Madrid".

Así lo indicó la secretaria general de ERC en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde ha defendido que la presentación de esta enmienda de retorno es "coherente" con el posicionamiento de ERC hasta la fecha, puesto que ha recordado que el presidente del partido, Oriol Junqueras, ya advirtió de que los republicanos darían este paso si las negociaciones seguían encalladas.

El proyecto está pactado con Comuns, pero ERC no quiere sentarse a negociarlo hasta que tenga garantías de que el Ministerio de Hacienda y el PSOE se mostrarán a favor de que la Generalitat pueda recaudar la totalidad del IRPF, que es uno de los principales pactos de investidura entre los republicanos y el PSC.

El debate a la totalidad de las cuentas tendrá lugar el 20 de marzo, de modo que ERC tendrá de plazo hasta entonces para, en caso de que finalmente sí se llegue a una entente, retirar su enmienda. Alamany ha dicho que ERC actúa con "claridad y tranquilidad" y que lo que no puede hacer es "avalar la resignación" del Govern.

Ha afirmado que los presupuestos de la Generalitat "no son solo números", sino que también reflejan el "programa político" del Govern socialista. En este sentido, ha lamentado que al ejecutivo de Salvador Illa le falta "ambición nacional".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.