Trump redobla su presión sobre Cuba con el despliegue de un portaaviones de EEUU en el Caribe

El contexto El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, incidente en el que perdieron la vida tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

El Ejército de Estados Unidos ha desplegado el portaaviones Nimitz en el mar Caribe, intensificando las tensiones con Cuba. El Comando Sur de EE.UU. destacó la capacidad de combate del USS Nimitz y su papel en la defensa de la democracia. Este movimiento coincide con el endurecimiento de las declaraciones entre Washington y La Habana, tras nuevas sanciones estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, instó al pueblo cubano a establecer una relación directa sin las autoridades isleñas, acusando a estas de corrupción. Además, el Departamento de Justicia imputó a Raúl Castro por el derribo de aviones en 1996, lo cual fue criticado por Miguel Díaz-Canel como un pretexto para una posible agresión militar.

El Ejército de Estados Unidos ha informado este miércoles del despliegue de su portaaviones Nimitz en aguas del mar Caribe, en plena escalada de tensiones, presiones y amenazas contra Cuba y las autoridades de la isla.

"¡Bienvenido al Caribe, grupo de ataque del portaaviones Nimitz!", ha indicado el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha asegurado que el USS Nimitz "ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, garantizando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el estrecho de Taiwán hasta el golfo Pérsico".

A renglón seguido, el comando norteamericano ha reivindicado como "el paradigma de la preparación y la presencia, de un alcance y letalidad sin igual, y de la ventaja estratégica" al referido portaaviones USS Nimitz, a la unidad de aviación naval Ala Aérea Embarcada, al destructor USS Gridley y al buque de aprovisionamiento logístico USNS Patuxent.

Este anuncio está enmarcado en pleno endurecimiento del intercambio de declaraciones entre Washington y La Habana hasta el punto de que este mismo miércoles, poco después de que Estados Unidos haya impuesto nuevas sanciones contra el Gobierno de la isla, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha propuesto al pueblo cubano entablar una "nueva relación" directa, sin la tutela de las autoridades isleñas, a las que ha acusado de "saquear miles de millones de dólares", a través de empresas como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), un conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas.

"Mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18.000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba (...) Todo pasa por sus manos", dijo horas antes Rubio en un mensaje en vídeo en español publicado en redes sociales, agregando que, a su juicio, "la verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos (en la isla) es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo".

A ello se suma la imputación, también este mismo miércoles, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, incidente en el que perdieron la vida tres estadounidenses y un residente en el país norteamericano.

Tal acusación ha sido entendida por el jefe del Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, como un intento de "justificar" una eventual agresión militar al país caribeño, así como una "evidencia" de la "soberbia y la frustración" que, ha defendido, "le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo".

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