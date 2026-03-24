El vergonzoso comentario machista de Jorge Azcón al decir que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero

¿Qué ha dicho? "Cuidado con estas cosas que se dicen ahora [...] Pero se le va a poner peor cara que a Alegría", ha dicho el presidente en funciones de Aragón tras ser preguntado sobre si a Montero se le está poniendo "cara de Alegría", en referencia a un posible mal resultado en las elecciones andaluzas.

El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, ha generado polémica al comparar físicamente a Pilar Alegría con María Jesús Montero, sugiriendo que Alegría es "más atractiva". Estas declaraciones, realizadas durante un coloquio, han suscitado respuestas de ambas políticas. Alegría le llamó "Jorge Torrente", mientras Montero criticó la falta de moderación del PP. Además, Azcón comentó sobre Vox, afirmando que deben demostrar si pueden convertir el descontento en utilidad y sugirió un pacto con ellos para gobernar en Aragón. Azcón enfatizó la importancia de la discreción en las negociaciones y la utilidad al gobernar.

El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha realizado este martes unas vergonzosas declaraciones en las que ha comparado físicamente a Pilar Alegría, la líder socialista en la comunidad, con María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, a raíz de la convocatoria de elecciones en Andalucía.

La decisión de Juanma Moreno de convocar las elecciones el 17 de mayo hace que Montero afronte su salida del Ejecutivo para ser la candidata del PSOE a la Junta, teniendo 15 días por delante para oficializar su candidatura.

Azcón, que participaba en un coloquio organizado por 'El Confidencial', ha asegurado que Alegría es "físicamente más atractiva" que Montero. "Cuidado con estas cosas que se dicen ahora [...] Pero se le va a poner peor cara que a Alegría", ha dicho tras ser preguntado sobre si a Montero se le está poniendo "cara de Alegría", en referencia a un posible mal resultado en las elecciones andaluzas.

La líder socialista aragonesa ha respondido a las palabras de Azcón y le ha llamado "Jorge Torrente". "El que quiere ser presidente", ha añadido, en un mensaje publicado en la red social X.

Por su parte, Montero también ha respondido a Azcón asegurando que ya "decía Moreno que iba a ser una campaña sucia". "Ha dicho Azcón algo sobre mi falta de atractivo físico. Este es el PP de Moreno Bonilla. Soy la única mujer candidata. Esta es la falsa moderación, instando a otros a hacer estos comentarios mientras él va de moderado", ha contestado la vicepresidenta primara del Gobierno.

"Vox debe demostrar si es capaz de convertir el enfado en utilidad"

Azcón también ha asegurado este martes que Vox es "bueno capitalizando el enfado de la gente", pero que todavía tiene que demostrar si es capaz de convertir ese enfado en "utilidad". Además, ha señalado que sería "deseable" llegar a un acuerdo para la configuración de un gobierno en Aragón (también en Extremadura), donde "no hay alternativa" a que sea con Vox, dado que los aragoneses votaron por un gobierno encabezado por el PP "que necesita el complemento de Vox", según ha informado EFE.

Y la pregunta que ha hecho el propio Azcón es si Vox quiere entrar en los gobiernos, como ha apuntado el propio líder de la formación Santiago Abascal, y "si están dispuestos a asumir la consejería de Cultura, Turismo y Deporte o la consejería de Sanidad". Porque todas las consejerías son importantes, ha añadido, pero "hay algunas que tienen más dificultad que otras a la hora de gestionar" y es necesario saber "cuál es el papel que Vox quiere hacer".

En este sentido ha añadido que "solamente se es útil cuando se gobierna, y cuando se gobierna tomando decisiones". Azcón se ha mostrado partidario de un pacto para cuatro años y ha vuelto a defender la "discreción" de las negociaciones, que giran en torno a programas y cargos. "Estar constantemente hablando de negociación la dificulta", ha concluido.

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