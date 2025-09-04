Feijóo y su talento para cambiar el foco: plantones y titulares que siempre lo ponen en el centro

El contexto El líder del PP decidió no acudir a la apertura del año judicial para no "validar ataques" del Gobierno a jueces ni respaldar un acto con un fiscal imputado, pero, como siempre, su ausencia logró que todos los titulares hablaran de él.

La apertura del año judicial nunca falla: siempre hay polémica. Entre fiscales generales imputados, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y debates sobre leyes de amnistía o investigaciones al emérito, hay material para titulares todos los años. Pero este 2025, otra vez, el protagonista ha sido Alberto Núñez Feijóo... y su capacidad casi mágica de desviar la atención.

Desde que preside al Partido Popular, Feijóo ha estado en todas las aperturas del año judicial, incluso con un Poder Judicial bloqueado. Pero este año ha decidido no ir. Su excusa: no quería "validar ataques" de Pedro Sánchez a ciertos jueces y creía un error que el rey inaugurase el acto con un fiscal general imputado. Resultado: el Gobierno le ha echado en cara "dar plantón al rey y al Supremo"... pero, como siempre, los medios han acabado hablando de él.

Porque este es el talento de Feijóo: mientras el Gobierno está bajo presión, él lanza comentarios inesperados que acaban en titulares. Por ejemplo, justo antes de irse de vacaciones, tras un año complicado para el PSOE, con José Luis Ábalos imputado y Santos Cerdán en la cárcel, soltó: "Si pueden descansar unas semanas, les felicito. Los que no puedan, que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas". Un zasca sutil: mientras todos hablaban de problemas serios, él convirtió la conversación en su comentario irónico sobre vacaciones.

Otro ejemplo ocurrió en el Congreso, con Sánchez bajo máxima presión por corrupción. Feijóo aprovechó su turno para soltar: "¿Pero con quién está viviendo usted, de qué prostíbulos ha vivido usted? ¿Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución? ¿Y ahora quiere ilegalizar su biografía? Allá usted, no se compare conmigo". Boom. Mientras todos esperaban un análisis serio del Gobierno, los titulares giraron hacia él.

Y no es la primera vez. En plan campaña electoral de 2024, sorprendió al PP y a los periodistas al decir que estudiaría un posible indulto a Carles Puigdemont y un plan de "reconciliación" para Cataluña. Pasó de criticar a Junts a considerarlos interlocutores válidos. Muchos en su partido se quedaron en shock: ¿estrategia o improvisación?

El patrón está claro: cada vez que el Gobierno enfrenta problemas o escándalos, Feijóo suelta un comentario inesperado, un zasca o un giro de opinión que cambia la conversación. Estrategia, instinto o un poco de ambos, lo cierto es que siempre logra que todos hablen de él.

Con la apertura del año judicial de 2025, Feijóo lo ha vuelto a demostrar: mientras los temas serios arden, él se asegura de que los titulares hablen de sus zascas y sus movimientos. Y, viendo su historial, no será la última vez que lo haga.