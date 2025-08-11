Juegos de cartas y presos que "le hacen la pelota": así se ha adaptado Santos Cerdán a la vida en prisión

Los detalles Fuentes penitenciarias desvelan que el exdirigente socialista está plenamente adaptado en el módulo 13 de Soto del Real. Otros reclusos incluso le invitan a helados y refrescos y siempre tiene compañía, "como si le escoltaran".

Santos Cerdán lleva seis semanas en prisión provisional en Soto del Real, desde el 30 de junio. Según fuentes penitenciarias, se ha adaptado bien a la vida en el centro, pasando sus días jugando a las cartas con otros internos del módulo 13, quienes incluso le invitan a helados y refrescos. Cerdán siempre sale acompañado de otros reclusos, como si fuera escoltado, dicen las fuentes. Recientemente, rompió su silencio en 'La Vanguardia', reafirmando su inocencia y describiendo su rutina diaria en prisión. La dirección del centro ha restringido el acceso al módulo 13 para evitar filtraciones de fotografías.

Santos Cerdán lleva ya seis semanas durmiendo en Soto del Real. El exdirigente socialista, que permanece en prisión provisional desde el pasado 30 de junio, está ya plenamente integrado en la vida del centro, a juzgar por el relato que trazan fuentes penitenciarias consultadas por laSexta, que describen cómo pasa sus días jugando a las cartas con otros reclusos y que algunos de ellos incluso "le hacen la pelota".

De acuerdo con estas fuentes, Cerdán suele encontrar entretenimiento jugando a las cartas con otros internos del módulo 13, "lo que da idea de su buena adaptación a su nueva vida en la cárcel". Las mismas fuentes apuntan que hay algunos compañeros del mismo módulo que "le hacen la pelota" y que incluso le invitan a helados y refrescos para así ganarse su confianza.

Además, trasladan que cuando el que fuera número tres del PSOE sale de su celda, nunca lo hace solo, sino siempre en compañía de algún otro recluso, "como si le escoltaran". "Parece que Cerdán está en la prisión de Soto para hacer amigos", afirman incluso algunos compañeros de su mismo módulo, siempre según las citadas fuentes.

Estas detallan además que Cerdán ha llegado a recibir una carta de un recluso del centro penitenciario de Algeciras pidiéndole ayuda para su familia. En cuanto a su estado físico, señalan que el poco peso que perdió en sus primeros días en la cárcel ya lo ha recuperado, con lo su apariencia física es muy similar a la que tenía antes de ingresar en prisión.

Seis semanas en prisión

Recientemente, el propio Santos Cerdán rompió por primera vez su silencio desde que ingresó en la cárcel y contó a 'La Vanguardia' cómo transcurre su nueva rutina en el centro penitenciario. "La monotonía es el día a día. Celda, ejercicio y patio", señalaba el exdiputado, que sostuvo que es "inocente" y no ha hecho "nada de lo que dice la UCO", que le sitúa en la cúpula de la trama de contratos de obra pública amañados y como gestor de las mordidas presuntamente percibidas a cambio.

Cerdán, recordemos, entró en prisión el pasado 30 de junio tras declarar como imputado ante el juez Leopoldo Puente, que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo. El magistrado le impuso esa medida cautelar al apreciar riesgo de destrucción de pruebas y, en menor medida, de fuga. Su defensa interpuso un recurso para sacarle de prisión, pero la Sala de Apelaciones del alto tribunal lo rechazó. Posteriormente, sus abogados presentaron también un recurso ante el Constitucional.

A finales de julio, la dirección de la cárcel de Soto del Real restringió el acceso al módulo 13, donde está el exdirigente socialista, para evitar que volvieran a filtrarse fotografíasde Cerdán, como ocurrió al inicio de su estancia en prisión.