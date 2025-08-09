Ahora

El sindicato de técnicos de Hacienda pide investigar a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal

Los detalles Según afirma Ghesta, el emérito tendría que haber renunciado a la nacionalidad española para poder tener la residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos

Ghesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha pedido abrir investigación a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal. Así ha informado de ello en exclusiva en laSexta Xplica, después de la devolución que el emérito a hecho de los cuatro millones de euros al fisco.

El motivo de sus dudas consiste en que para tener fijada su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos el emérito tendría que haber renunciado a la nacionalidad española.

Mientras, Juan Carlos I ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron para regularizar su situación en Hacienda. La duda está también em la asignación del emérito.

"Al no tener otros ingresos que esa asignación que le fue retirada dificultaba la devolución", afirma Carlos Cruzado, presidente de Ghesta.

Y habla, en ese sentido, de una posible "donación": "De ser así tendría que haber pagado el impuesto de sucesiones y donaciones por esa cantidad".

En ese sentido, la cuestión que plantean es cómo ha hecho para obtener esa residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos, algo que los técnicos de Hacienda, a través de su sindicato, pide investigar.

