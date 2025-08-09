El sindicato de técnicos de Hacienda pide investigar a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal

Los detalles Según afirma Ghesta, el emérito tendría que haber renunciado a la nacionalidad española para poder tener la residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos

Ghesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha solicitado investigar a Juan Carlos I por dudas sobre su residencia fiscal. Según informa laSexta Xplica, el emérito ha devuelto cuatro millones de euros al fisco, pero para fijar su residencia en Emiratos Árabes Unidos debería haber renunciado a su nacionalidad española. Carlos Cruzado, presidente de Ghesta, señala que sin otros ingresos que su asignación, cuya retirada dificultaba la devolución, podría tratarse de una "donación" sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones. Ghesta cuestiona cómo obtuvo la residencia fiscal en Emiratos y pide una investigación al respecto.

