Ábalos pide al Supremo que filtre el contenido de sus dispositivos tras publicarse que guardaba "centenares de fotografías de mujeres"

Los detalles La defensa del exministro ha solicitado al juez que no se incluya en el sumario la información en sus ordenadores sobre esta temática con el objetivo de "evitar linchamientos mediáticos".

La defensa de José Luis Ábalos ha solicitado al juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo que filtre el contenido de los dispositivos incautados al exministro, excluyendo del sumario informaciones no relacionadas con la investigación de los presuntos delitos. Ábalos ha denunciado filtraciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a 'The Objective', que publicó que el exministro tenía "centenares de fotografías de mujeres" en sus dispositivos. La defensa pide medidas para prevenir linchamientos mediáticos y solicita identificar a los agentes que manejan los datos, ya que terceros han accedido a la información.

La defensa de José Luis Ábalos ha pedido al juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, que filtre el contenido de los dispositivos que le fueron incautados al exministro y que no incluya en el sumario de la causa informaciones que nada tienen que ver con las investigaciones por los presuntos delitos que habría cometido.

Según un escrito enviado al Supremo, Ábalos ha denunciado las filtraciones por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a 'The Objective', medio de comunicación que ha publicado que el exministro guardaba "centenares de fotografías de mujeres" en los ordenadores que los agentes le requisaron en su domicilio el pasado junio.

Por ello, su defensa ha solicitado al magistrado "que adopte las medidas precisas" para que esas filtraciones de contenidos ajenos a la causa se conozcan con el objetivo "de evitar linchamientos mediáticos de los investigados".

Además, también ha pedido que se requiera al responsable de la UCO que facilite "el número de identificación personal de los agentes que están llevando el volcado de los terminales informáticos y memorias" de José Luis Ábalos, "pues de la lectura de los documentos que acompañamos, se puede apreciar claramente que han tenido acceso terceras personas".