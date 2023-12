El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido este lunes cinco años con el mandatario caducado y no hay expectativas de desbloqueo por la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha redoblado este lunes las presiones sobre los 'populares' aprovechando el 'aniversario', los de Alberto Núñez Feijóo se resisten. Por su parte, la Unión Europea ha asegurado que es "urgente" su renovación y que hablarán con el Ejecutivo y los partidos implicados.

De hecho, el PP ha advertido este lunes de que no habrá renovación si no hay una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, dado que "no se fían un pelo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado el portavoz de la formación, Borja Sémper, quién ha avisado que no se sentarán a hablar si el Gobierno y el PSOE no aceptan el planteamiento de su partido.

¿Pero cuáles son las consecuencias de tener al Poder Judicial en funciones durante 1.826 días? Por eso, aquí las consecuencias prácticas de que el Consejo del Poder Judicial lleve 5 años sin renovar y cómo afectan a los ciudadanos de a pie.

La primera es que empeoran aún más los tiempos en la justicia: en 2022 se quedaron casi 43.000 (42.995) causas pendientes. Casi la mitad de todos esos casos, 21.036, son de la Sala de lo Civil, la que resuelve los casos que afectan a los ciudadanos.

Por otro lado, se calcula que se están dejando de dictar unas mil sentencias al año en asuntos como divorcios o herencias. Pablo Luján Martínez, magistrado, ha explicado que "puede estar provocando un retraso de más de mil sentencias que no se están dictando cada año". "Lo que afecta a cualquier asunto: divorcios, sucesiones, lo social...", ha manifestado. Asimismo, ha recordado que estos "retrasos que tiene que sufrir el ciudadano y también los jueces": "Vemos cómo los procedimientos no finalizan".

Las otras dos consecuencias son los retrasos en otros dos ámbitos de la Justicia: la Sala de lo Social y lo Contencioso Administrativa. Solo en 2023 se dictarán unas 1.200 sentencias menos. Y es que, aunque se pongan de acuerdo ahora, pasarían seis meses hasta que los tribunales vuelvan a funcionar a pleno rendimiento.

Por último, no solo no se renueva el CGPJ, también los órganos de la cúpula judicial que dependen de él. En total, hay unos 85 puestos que están vacantes, que no han podido ser cubiertos. En el Tribunal Supremo hay 23; en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, 36; en las Audiencias Provinciales, 25; y una en la Audiencia Nacional.

¿Qué dice Europa sobre esto?

De esta situación, la Unión Europea es consciente. Por eso, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha asegurado la tarde de este lunes que la renovación del CGPJ es una prioridad absoluta. El comisario ha explicado que tras cinco años con el mandato caducado, el nombramiento de sus nuevos miembros es "urgente" y ha afirmado que va a hablar con el PP.

"En nuestro informe del Estado de derecho 2022, incluimos una prioridad que es renovarlo e incluir la reforma. No fue posible antes de las elecciones, pero ahora que tenemos un nuevo Gobierno podemos entablar conversaciones para ver si es posible pasar a la renovación del consejo que es la prioridad", ha señalado en unas declaraciones de este lunes.

Asimismo, ha señalado que lo hablarán con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero también con "el resto de partidos que forman parte del procedimiento en España". "Que estén seguros de que la Comisión seguirá insistiendo en la necesidad de renovarlo y empezar una reforma ajustada a estándares europeos. Es cierto que después de 5 años es muy urgente organizar la renovación", ha zanjado.