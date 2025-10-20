Emmanuel Macron en bucle: Francia atrapada en el caos que muchos ya vivieron con Sarkozy

Los detalles Cuatro primeros ministros en un año, Macron vuelve a Lecornu cinco días después de su dimisión, déficit del 5%, deuda al 115% y gasto público descontrolado. Entre recortes, protestas y el atraco al Louvre, el país revive los años difíciles de Sarkozy.

Francia está hecha un lío. Emmanuel Macron ha vuelto a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro… cinco días después de que este dimitiera. Cuatro primeros ministros en poco más de un año. Cuatro. Y nadie sabe cómo sacar al país del atolladero.

La situación económica es todavía peor. El déficit público supera el 5%, lejos del 3% que exige Bruselas. El gasto público se come casi el 60% del PIB. Y la deuda llega al 115% y sigue subiendo, porque los presupuestos siguen siendo deficitarios. Resultado: recortes históricos a la vista para intentar poner orden en las cuentas.

Y la política no ayuda. Macron está cada vez más solo, sin mayoría en el Parlamento, mientras la sociedad protesta por inflación, huelgasy malestar general. Y como si fuera poco, este fin de semana el país sufrió un golpe más tangible: un atraco al Louvre que dejó al país conmocionado y puso en cuestión la seguridad de uno de sus símbolos más famosos.

Francia no recuerda un año tan complicado desde los 'años horribles' de Sarkozy, entre 2007 y 2012: ministros que entraban y salían, crisis internas en el partido y una economía golpeada. Hoy, Macron enfrenta un panorama parecido, con un Gobierno improvisado y un presidente cada vez más solo.

Francia se prepara para meses difíciles: recortes, protestas y un Ejecutivo que parece improvisar mientras intenta mantener el timón de un país que parece al borde de colapsar.

