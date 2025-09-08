Arranca la 'temporada de frutas' de Feijóo: entre limones, lemas de Ayuso y ataques directos a Sánchez

La otra cara El 'popular' abandona la centralidad que prometía: su vídeo de Instagram con el rótulo "me gusta la fruta" se convierte en un ataque velado a Sánchez.

Lo que empezó como un vídeo simpático en Instagram, con música pegadiza y bailecito incluido —'Mi limón, mi limonero'—, ha terminado siendo otra muestra más de la ofensiva directa de Alberto Núñez Feijóo contra Pedro Sánchez. La clave no estaba en la canción ni en la voz: estaba en el rótulo que acompañaba el vídeo: "Me gusta la fruta". Lo que a simple vista parece inocente, en el lenguaje político de Génova, es prácticamente un guiño al "hijo de puta" que Ayuso dedica al presidente del Gobierno.

El PP, que prometía centralidad hace solo unos meses, ha pasado a endurecer su mensaje de manera llamativa. De intentar humanizar a su líder, ahora los vídeos, los lemas y hasta los gestos sirven para atacar, para marcar territorio y para incendiar la política. La portavoz popular, Cuca Gamarra, intentó quitar hierro: "Si en España ya no podemos cantar 'Mi limón, mi limonero', creo que tenemos un problema. Y si tampoco podemos decir que nos gusta la fruta, hay un problema serio en el sector primario".

Pero no engaña a nadie: la fruta es solo la excusa. El PP ha pasado de hablar de moderación a hablar de emergencia migratoria, deportaciones inmediatas y de vincular migración con delincuencia. Incluso usan palabras como fosas para hablar del Gobierno y llaman "pirómana" a la responsable de Protección Civil. En Génova, dicen que esto es solo el comienzo: la campaña de dureza política ya ha arrancado.

De la fruta a la agresión directa

Si había dudas sobre la escalada, Feijóo se encargó de despejarlas pocas horas después de los limones. Este mismo lunes volvió a cargar contra Sánchez, vinculando a su familia con la prostitución: "Lo que yo no sabía es que la mujer del presidente había trabajado en esos lugares, había proxenetismo e incluso droga [...] se ha lucrado de la prostitución durante años".

No fue un desliz. Ya en julio había lanzado en el Congreso: "¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". Y no se queda ahí: los insultos al presidente se acumulan: "Florero, fraude, farsante, mentiroso".

Plantón al poder judicial

La agresividad no se limita a Sánchez. Feijóo ni siquiera asistió a la apertura del año judicial, dejando plantados a jueces y al rey. Luego presumió de ello: "Solo puedo decir lo que siento, me alegro de no estar presente allí". Y para justificarlo, incluso compartió una conversación privada con Felipe VI: "El rey me ha dicho que entendía mi decisión".

Desde Génova aclararon que no era un visto bueno, sino un simple aviso al monarca. Todo, como quien planta la semilla antes de la cosecha: la 'temporada de frutas' de Feijóo ha arrancado, y con ella, un PP más duro, más directo y cada vez más cercano al tono de Ayuso y Vox.