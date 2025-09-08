Feijóo, sin filtro contra Sánchez: "Buena parte de su patrimonio familiar viene del abominable negocio de la prostitución"

¿Qué ha dicho? Dentro de ese discurso completamente ofensivo contra el presidente del Gobierno en el que ha entrado, el líder del PP ha llegado a decir que Begoña Gómez "había participado" en unas saunas en las que había -dice- "proxenetismo, droga y grabaciones".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su ataque contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizando el lema 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha acusado a Sánchez de lucrarse con la prostitución, afirmando que "buena parte de su patrimonio familiar viene del abominable negocio de la prostitución". En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha expresado su sorpresa por una información de 'El Español' sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, que supuestamente gestionó locales de prostitución. Feijóo insiste en que este entorno es incompatible con la presidencia y cuestiona la legitimidad de Sánchez para hablar del tema.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado al máximo su nivel de ofensiva contra el presidente del Gobierno. Después de hacer suyo el lema 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso, con el que insultaba a Pedro Sánchez, Feijóo ha ahondado en la idea de que Sánchez "se ha lucrado de la prostitución durante varios años".

"Buena parte de su patrimonio familiar viene del abominable negocio de la prostitución", ha asegurado en una entrevista en Telecinco, en la que defiende que su partido defiende "abolir la trata". Aludiendo a una información publicada en 'El Español' que asegura que Begoña Gómez habría gestionado locales en los que se ejercía la prostitución, Feijóo se ha mostrado sorprendido al asegurar que "no sabía que había trabajado en esos lugares".

"No sabía que los pagos se hacían en sobres. Había proxenetismo y droga, incluso grabaciones. Este lugar tan sórdido, esta bajeza moral en la que ha vivido Sánchez, es incompatible con ser presidente", ha comentado.

Enésimo choque en esta materia

Feijóo cree que "hay que tener legitimidad para hablar de prostitución". "Si yo miro para otro lado, ¿qué clase de político soy yo?", se pregunta, en lo que supone la enésima escalada dialéctica del líder del PP contra Sánchez.

Cabe recordar que este tema ha llegado incluso al Congreso de los Diputados, donde Feijóo preguntó a Sánchez "¿de qué prostíbulos ha vivido?" y le acusó de ser "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".