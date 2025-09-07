Feijóo hace suyo el 'me gusta la fruta' de Ayuso a Sánchez en un vídeo cantando en un bar que ha compartido en redes

¿Por qué es importante? Hasta ahora, el líder del Partido Popular no había hecho suyo un lema que la presidenta de la Comunidad de Madrid usó para tapar un insulto al presidente del Gobierno en el Congreso.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, compartió un vídeo en Instagram desde un bar en A Coruña, donde escribió "Me gusta la fruta", aludiendo al lema de Isabel Díaz Ayuso usado para suavizar un insulto a Pedro Sánchez. Feijóo, quien se ha mantenido en la "centralidad" política, también cantó "Mi limón, mi limonero" en el escenario. Mientras, Ayuso acusa a Sánchez de provocar "estallido social" por la migración irregular, afirmando que el Gobierno promueve tensiones. Además, un concejal socialista en Moncada estuvo involucrado en una pelea tras un insulto a Sánchez, negando que su acción provocara la trifulca.

Alberto Núñez Feijóo ha compartido un vídeo en Istagram durante su estancia en un bar en A Coruña. En él, el líder del PP con un texto en el que se puede leer 'Me gusta la fruta' que él mismo ha escrito, en clara alusión al lema de Isabel Díaz Ayuso para tapar un insulto a Pedro Sánchez.

Para ocultar un improperio lanzado contra el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados y que ella ha convertido en su bandera. Que muchos votantes 'populares' han hecho suyo... pero que, al menos hasta ahora, Feijóo había evitado.

Un Feijóo que el 8 de junio, en la manifestación de Plaza de España, dijo que "nadie" le iba a mover "de la centralidad": "Sé cuál es mi sitio. Nadie me va a mover de la centralidad, que es el único espacio capaz de volver a reunir a la mayoría de los españoles".

"¿O qué pensáis que hizo Aznar en la reunificación del partido? Volver a poner al PP en la centralidad de la vida política, y eso es lo que vamos a hacer para abrir la puerta del Palacio de La Moncloa", dijo hace tres meses.

Además del texto de 'me gusta la fruta', en la publicación de Feijóo se le puede ver cantando la canción 'Mi limón, mi limonero' subido a un escenario de un local coruñés.

Una acción que ha tenido respuesta en Óscar Puente, ministro de Transportes, en redes sociales: "Se ve que Feijóo salió anoche por A Coruña. Y hasta en sus momentos de asueto y diversión se dedica a crispar".

Ayuso acusa a Sánchez de "buscar el estallido social"

Mientras, la crispación política sigue avanzando después de que el curso político se haya iniciado como terminó. Después de la respuesta de Sánchez y de la reacción del PSOE tras las palabras de Tellado en Navarra, donde mencionó la expresión "cavar la fosa" para referirse al Gobierno, en esta ocasión ha sido Ayuso la que ha cargado contra el presidente, al que acusa de "buscar el choque y el estallido social" por la migración irregular.

"El culto religioso no puedes prohibirlo, pero tenemos un problema de migración irregular masiva promovida por el Gobierno y por la izquierda. Está reventando los servicios públicos y creando problemas de convivencia. Buscan la tensión y el enfrentamiento", ha dicho en La Razón.

Además, Ayuso ha afirmado que Sánchez "cuela decenas de miles de migrantes en campamentos en Alcalá de Henares" y dice que "ha pasado mucho tiempo con Zapatero y con narcos dictadores": "Algún mojito se le ha cruzado en tanto viaje y ha dicho '¿por qué no hago yo lo mismo?".

Un concejal socialista, en una pelea en Moncada

Mientras, un concejal socialista en Moncada ha protagonizado una pelea en las fiestas después de lanzarse del escenario tras escuchar 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. El edil dice que lo hizo para parar una pelea y que se resbaló, mientras que los testigos allí presentes afirman que no había ninguna trifulca hasta que se tiró de las tablas. Antes de todo, hizo un corte de mangas a los allí presentes.