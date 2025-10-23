Más lecciones para Mazón que para Valencia: los cursos a los que debería apuntarse

La otra cara Mientras Mazón reparte consejos sobre cómo prepararse para la próxima DANA, quizás lo primero sería que él mismo se apuntara a unos cursos básicos: aprender a asumir responsabilidades, no alargar la comida de trabajo y no hacerse la víctima tras una tragedia.

El president de la Generalitat valenciana se ha lanzado a dar consejos a la población sobre cómo "prepararse" para una eventual próxima DANA. Sí, leyeron bien: Mazón, que durante la DANA del pasado 29 de octubre de 2024 estuvo comiendo en El Ventorro y no llegó al CECOPI hasta las 20:28 horas, ahora nos explica cómo gestionar una riada.

Si existieran cursos para políticos como él, seguro que Mazón sería alumno estrella. Por ejemplo: 'Asume tu responsabilidad', para aprender a encargarse de lo que te toca de verdad. Porque durante la DANA, la responsabilidad quedó claramente en la bandeja del postre. O 'De la comida a la oficina', para que no se te pase media DANA entre entrantes y sobremesa y llegues al centro de coordinación cuando todo ya ha pasado.

También estaría perfecto que se apuntara a 'La mentira tiene las patas muy cortas', porque cambiar de versión sobre lo ocurrido no ayuda a nadie. Y por supuesto, 'La víctima no eres tú', para aprender que hacerse la víctima cuando han muerto 229 personas no es precisamente un buen ejemplo de liderazgo.

Durante su charla sobre prevención de riesgos, Mazón insistió en que existe "una baja concienciación social sobre el riesgo de inundaciones y riadas" y en que la sociedad debe estar "más preparada". Palabras bonitas, sin duda, aunque algo desconectadas de la realidad de su propia gestión: mientras los ciudadanos luchaban contra la lluvia y el caos, él estaba disfrutando de un menú.

Estas declaraciones recuerdan a las pronunciadas hace un mes por el ex teniente general Francisco José Gan Pampols, quien criticó la falta de autoprotección y recordó que "la autoprotección es el primero de los mecanismos de salvavidas". Gan Pampols puso ejemplos concretos de lo que no hay que hacer: bajar al garaje a por el coche cuando el agua entra en casa, incidentes que provocaron tragedias.

Más que dar lecciones a la población, Mazón estaría mucho más cómodo inscribiéndose en alguno de estos cursos ficticios: cursos que le enseñen a asumir responsabilidades, no alargar la comida, decir la verdad y no hacerse la víctima. Porque, mientras él reparte consejos desde la sobremesa, los valencianos todavía esperan que alguien realmente gestione las emergencias.

