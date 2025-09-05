Feijóo, sobre su ausencia en la apertura del Año Judicial: "Me alegro de no estar presente allí"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo junto a Ayuso y el alcalde de Arganda del Rey

Para el líder de la oposición, "es un error que en la apertura del Año Judicial diga Sánchez que hay jueces que hacen política, que el fiscal general del Estado diga hoy que hay que perseguir a los delincuentes delante del Tribunal que le va a juzgar es un inmenso error".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha acudido este viernes a la apertura del Año Judicial en protesta por la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está al borde del banquillo. Es más, Feijóo no solo no ha acudido a la cita, sino que se ha alegrado de no estar presente ahí.

