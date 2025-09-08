Feijóo asegura que Felipe VI le dijo que "entendía" que se ausentara de la apertura del Año Judicial

¿Qué ha dicho? Feijóo ha hecho repaso de la actualidad de la formación que lidera, defendiendo que su objetivo es ganar las elecciones "de forma clara" para "gobernar en solitario". Sobre los incendios del verano, aunque asegura que el cambio climático existe, cree que relacionarlo con lo sucedido es "una cortina de humo".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, explicó que el rey Felipe VI entendió su decisión de no asistir a la apertura del Año Judicial debido a la presencia del fiscal general imputado. Feijóo afirmó que, como líder de la oposición, no tenía obligación constitucional de asistir y defendió su postura de no normalizar situaciones anómalas. También criticó el enfoque del Gobierno sobre los incendios y el cambio climático, calificándolo de "cortina de humo". En cuanto a las elecciones, Feijóo expresó su deseo de gobernar en solitario, sin alianzas con partidos como Vox. Sobre inmigración, enfatizó que los inmigrantes deben contribuir y respetar las leyes españolas.

"El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que esa fue la reacción de Felipe VI cuando le informó de que no acudiría a la apertura del Año judicial por la presencia del fiscal general del Estado imputado.

Entrevistado en Telecinco, Feijóo ha insistido en que, como líder de la oposición, no tenía obligación constitucional de asistir y ha asegurado que volvería a actuar del mismo modo.

"Yo no puedo mirar para otro lado y no puedo dar por normal lo que es anormal"; "yo no puedo estar de acuerdo en que un presunto delincuente se dirija a los magistrados que le están investigando", ha afirmado.

Sobre el asunto que ha copado el debate político en el verano, la responsabilidad ante los incendios, ha afirmado que el cambio climático existe, pero ha considerado que achacar lo sucedido al cambio climático es "una cortina de humo" y ha cuestionado el pacto de Estado ofrecido por Pedro Sánchez, porque es "especialista en romperlos".

Feijóo quiere "gobernar en solitario"

Preguntado por las últimas encuestas publicadas que apuntan a que Vox sube a costa del PP y que ambos suman mayoría absoluta, Feijóo ha insistido en que su alternativa es "ganar las elecciones de forma clara" y "gobernar en solitario", lograr una "mayoría suficiente" para poder "restaurar y iniciar un cambio político en España". Y ha apuntado a continuación que confiar la gestión de un país en las circunstancias actuales a partidos políticos, como Vox, "que no han gestionado nunca, que no han gobernado nunca y que no tienen ninguna experiencia de gobierno, es muy arriesgado".

Respecto a inmigración, ha explicado que su postura es "clara": no quiere "hundir los barcos", pero los inmigrantes tienen que venir a España a aportar laboral y económicamente y a aceptar y cumplir las leyes españolas, de modo que un inmigrante que viola a una chica "tiene que ser juzgado y expulsado y no puede ser acogido ni olvidado".

Por otro lado, ante la apuesta del PSOE por abolir la prostitución, ha dicho que el PP está a favor de "abolir la trata" y ha estimado que su obligación es recordar que Sánchez "se ha lucrado de la prostitución durante varios años y que, de hecho, buena parte del patrimonio familiar que tiene viene de ingresos producidos por el abominable negocio de la prostitución", en referencia a las saunas que gestionaba su suegro.