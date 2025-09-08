Feijóo, convertido al 'ayusismo': el PP opta por la línea más dura para acercarse a Vox y recuperar a parte de su electorado

Los detalles La 'ayusización' de Feijóo no es casual. Vox está creciendo mucho en las encuestas. En Génova, que siguen de cerca estas cifras, copian a Ayuso porque ella, con su discurso ultra, ha conseguido mantener a raya a Vox en Madrid, y precisamente es lo que Feijóo quiere hacer a nivel nacional.

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la referente moral y táctica de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien ha adoptado su estrategia de discurso extremo y cercanía a Vox. Feijóo ha asumido el 'Ayusismo', lo que se evidencia en su reciente conducta y declaraciones, como el polémico comentario de "me gusta la fruta", interpretado como un insulto al presidente Pedro Sánchez. Esta estrategia, respaldada por la dirección del partido, busca frenar el crecimiento de Vox y atraer a su electorado. Sin embargo, figuras como Juanma Moreno, presidente de Andalucía, critican esta polarización, defendiendo un enfoque más moderado que podría movilizar al votante de izquierda.

Quedaban pocas dudas y este lunes se han terminado de despejar: Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en el faro moral y táctico de Alberto Núñez Feijóo. El PP nacional copia y pega la estrategia de Ayuso de llevar su discurso al extremo, de acercase a Vox y de sonar como Abascal.

Feijóo se ha convertido al 'Ayusismo' y la prueba ha llegado en las últimas horas. Ahora resulta que al dirigente que llegó de Galicia a Madrid diciendo que él no venía a la política nacional a insultar, le "gusta la fruta". Es decir, le gusta llamar hijo de puta al presidente del Gobierno. Porque eso es lo que hay detrás de la frase de la fruta, un insulto gravísimo contra Pedro Sánchez, por mucho que Feijóo lo diga con una sonrisa en la boca y mientras canta en un garito un sábado por la noche.

El líder del PP subió un vídeo a sus redes sociales en el que se le veía cantando 'Limón, limonero'. Aunque en el vídeo no se le escucha decir nada, Feijóo escribió junto a la imagen "Mi limón, mi limonero. Me gusta la fruta", que es lo mismo que "Sánchez, hijo de puta".

El PP copia la estrategia de Madrid

Pero esto no es un calentón, se trata de la nueva estrategia del partido a nivel nacional. Aunque él lo niega, ese cambio se ha consumado. Feijóo se presentó al sustituir a Pablo Casado como el adalid de la política para adultos, el que venía a hablar y no a insultar, el que apostaba por el centro y no por los mensajes populistas de Vox.

Atrás quedan las declaraciones que hizo en marzo de 2022 en las que aseguraba como candidato que él no venía a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarle. Es más, en junio de 2025, hace apenas tres meses, Feijóo llegó a decir "sé cuál es mi sitio: nadie me va a mover de la centralidad, que es el único espacio capaz de volver a reunir a la mayoría de los españoles".

Pero esta no es una estrategia personal, es una estrategia de partido, promovida desde la dirección y que ha quedado clara después de la reunión del Comité de Dirección de este lunes en Génova. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que "si no se puede cantar ya "Limón, limonero" ni una canción que contenga una fruta… si tampoco podemos decir en España que nos gusta la fruta, tenemos un problema con el sector primario con la cantidad de fruta que producimos".

Los moderados pierden en el PP

Pero la 'ayusización' de Feijóo no es casual. Vox está creciendo mucho en las encuestas. Las publicadas por El País, La Razón y laSexta le dan entre un 15 y más de un 17% en intención de voto. En Génova siguen de cerca estas cifras y copian a Ayuso porque ella, con su discurso ultra, ha conseguido mantener a raya a Vox en Madrid, y precisamente es lo que Feijóo quiere hacer a nivel nacional.

Vox se dispara en las encuestas

De esta manera, la dirección nacional está asumiendo la línea más dura del partido, no solamente en la forma y en el tono, también con el contenido, como en el tema de la migración, donde el PP ha elevado el tono. Porque Feijóo va con todo contra Sánchez: desde "proxenitismo" a "drogas". "Cuando Sánchez dice que va a abolir la prostitución, la obligación en el Congreso es recordar que él ha tenido relación y que se ha lucrado de la prostitución durante varios años. Buena parte de su patrimonio familiar viene por negocios del abominable negocio de la prostitución", ha comentado el líder de la oposición.

Aunque no todos en el PP están contentos con esta 'ayusización'. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, también ha conseguido arrinconar a Vox en Andalucía. Él gobierna con mayoría absoluta y un estilo antagónico al de Ayuso. Pero al ser preguntado por Vox, Moreno ha indicado que "contribuye mucho la polarización que Sánchez ha creado" y que precisamente "Sánchez alimenta a Vox y Vox alimenta a Sánchez".

Lo cierto es que el modelo andaluz, es decir, el moderado, ahora mismo está perdiendo en el PP. Juanma Moreno dice que entre la copia y el original, la gente siempre va a querer el original. Mientras fuentes del sector de Mañueco alertan a laSexta de que lo que puede pasar con tanta polarización es que se active al votante de la izquierda.