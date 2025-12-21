Pilar Vidal revela cómo será su vestido para las precampanadas de Neox: "Voy a ser lo más parecido a la Kim Kardashian española"

Neox se adelanta para despedir 2025 y recibir el 2026 con sus precampanadas. Pilar Vidal, Dani Mateo y Lola Lolita serán los encargados de la celebración. Desde La Roca, Pilar comparte cómo vive la emoción y los secretos de este momento.

El próximo 30 de diciembre, Neox se adelanta para dar la bienvenida al 2026 con sus ya clásicas precampanadas, de la mano de Dani Mateo, Lola Lolita y Pilar Vidal. Desde La Roca, esta última comparte algunos detalles sobre cómo está viviendo este momento en su vida.

"Estoy como cuando vienen los Reyes Magos, estoy superilusionada", asegura la colaboradora. Sin embargo, reconoce que lo pasa un poco mal con tanto secreto: "No me dejan contar nada y a mí me gusta largar. Estoy haciendo un esfuerzo".

Pilar Vidal también se salta las normas y da algunas pistas, como "la reina Pedroche". La periodista señala que cree que no va a terminar sola el año y, sobre su vestido, asegura que no será transparente.

"El vestido que me preguntáis mucho, el color no me dejan decirlo, pero transparente no voy a ir. Voy a ser lo más parecido a la Kim Kardashian española, en mi vida me he visto tan guapa y tan favorecida y con tanto valor encima me da miedo", revela Pilar Vidal.

